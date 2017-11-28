(Görüntülü Haber) İstanbul'da jandarmanın uyuşturucu baskınları kamerada

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik İstanbul\'da 3 adrese düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Ö. isimli bir kişinin Diyarbakır\'dan getirilen uyuşturucuyu Esenyurt\'ta inşaatlarda çalışan işçiler ile gençlere sattığı yönünde bilgiye ulaştı. Takibe başlayan ekipler, şüphelinin aracıyla sabah uyuşturucu dağıtımı yaptığını belirledi. Ekipler, geçtiğimiz günlerde H.Ö.\'nün kaldığı eve baskın düzenledi. Şüpheli gözaltına alındı; evde narkotik köpeği \'Etap\' eşliğinde yapılan aramada 6 kilogram uyuşturucu, hassas terazi ile PKK terör örgütü propagandası amacıyla kullanılan çeşitli dövizler, terör örgütünü simgeleyen malzeme ve şüphelinin uyuşturucu bağlantılarını kayıt altına aldığı adet ajanda ele geçirildi. H.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İKİNCİ OPERASYON İkinci operasyonun adresi Bağcılar\'da düzenlendi. Jandarma, uyuşturucu sattıklarını belirledikleri Suriye uyruklu 2 kişinin kaldığı eve operasyon yaptı. Evde yapılan aramalarda, binlerce uyuşturucu hap, 130 gram toz esrar ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin yanında uyuşturucu özellikli ilaçların da bulunması oldu. Fiyatı oldukça yüksek olan bu ilaçlar sadece kırmızı ve yeşil reçete ile satılıyor. Şüphelilerin bir kısmını Suriye\'den yurda kaçak yollarla soktukları bu yeşil reçete ile satın alınabilen ilaçları da bu kapsamda sattıkları belirlendi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. ÜÇÜNCÜ OPERASYON Jandarma üçüncü operasyonu ise Gaziosmanpaşa\'da bir eve yaptı. Baba-oğulun sahil ya da yol kenarlarında park halinde bulunan araçların içindeki kişilere uyuşturucu sattığını belirledi. Ekipler şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Baba-oğulun aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. 2 şüpheli jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.