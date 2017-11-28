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(Görüntülü Haber) İstanbul'da iki işkence evi ortaya çıkarıldı;Kadınların çıplak fotoğraflarını çekip,bileklerini kesmişler

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da evlendirme ve iş bulma vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları evlere hapsederek bayıltıp uygunsuz görüntülerini çeken ve işkence yaparak fuhuşa zorlayan 4 kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2017 14:21

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da evlendirme ve iş bulma vaadiyle yurt dışından getirdikleri kadınları evlere hapsederek bayıltıp uygunsuz görüntülerini çeken ve işkence yaparak fuhuşa zorlayan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuş yapmak istemeyen kadınları dövdükleri, bileklerini kestikleri, ormana götürerek öldürmekle tehdit ettikleri öğrenildi. 3 kadının şikayetci olduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İKİ EVE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları operasyon ile şantaj ve işkence çetesini ortaya çıkardı. Polis ekipleri 23 Kasım 2017 tarihinde sabaha karşı 04.30\'da Şişli, Gülbahar Mahallesi ve Kağıthane, Telsizler Mahallesi\'nde bulunan iki eve yaptıkları baskında şüpheliler Burak K.(26), Engin A.(26) Orhan G.(22) ile Barış B.(26)\'yi gözaltına aldı. Operasyonda evlerde zorla tutulan Özbekistan uyruklu kardeşler İrona S.(26), Umida S.(33) ile Türk vatandaşı P.M.(20) kurtarıldı. KADINLAR ŞANTAJ VE İŞKENCEYİ ANLATTILAR Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine getirilen kurtarılan kadınların anlattıkları deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Kurtarılan kadınlar yurt dışından internet üzerinden tanıştıkların kişilerin evlendirme ve iş bulma vaatlerine inanarak İstanbul\'a geldiklerini anlatarak uğradıkları işkence ve şantajları tüm detayları ile anlattıkları öğrenildi. Kadınlardan İrona S. \"Bir Türk\'le evleneceğime inanarak İstanbul\'a geldim. İçkimize hap atarak beni uyuttular. Uyandığımda çıplak resimlerimi çekmişlerdi. Sonra bu resimleri kullanarak fuhuşa zorladılar, kabul etmeyince dövdüler, ormanlık bir alana götürüp öldürüp gömmekle tehdit ettiler.\" dedi. Yapılan soruşturmada şüphelilerin ayrıca fuhuş yapmak istemeyen bazı kadınların bileklerini jiletle kestikleri de tespit edildi. 3\'Ü TUTUKLANDI Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler İnsan ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi .Şüphelilerden Burak K., Engin A. ve Orhan G. tutuklanırken Barış B. serbest bırakıldı.

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