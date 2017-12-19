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(Görüntülü Haber) İstanbul'da fuhuş mafyasına operasyonda gözatı sayısı 16'ya yükseldi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah zoru ve tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhuşa zorladığı iddia edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan operasy

19 Aralık 2017 20:09

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah zoru ve tehditle senet imzalattırdıkları çok sayıda kadını fuhuşa zorladığı iddia edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz Cuma gecesi başlayan operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 16\'ya yükseldi. Liderliğini Hakan A.\'nın yaptığı iddia edilen organize suç örgütünü fiziki ve teknik takiple 1 ay boyunca izlemesinin ardından çeşitli ilçelerde bulunan Masaj salonu, Cilt bakım merkezi ve Güzellik salonu adı altında faaliyet gösteren 13 işyerlerine operasyon düzenlenmişti. Yapılan operasyon aralarında Hakan A.\'nın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı. 10 EV, 3 ARSA, 3 LÜKS ARABA, İŞYERİ VE MOTOSİKLETİNE EL KONULDU Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakan A.\'nın mal varlığına ve hesaplarına el koyma kararı çıkarmasının ardından üzerine kayıtlı bulunan 10 ev, 3 arsa, 3 lüks araba, işyeri ve motosikletine el koydu. SORGULARI DEVAM EDİYOR Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, \'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak\', \'Fuhuşa teşvik\', \'Fuhuşa yer temin etmek\', \'Fuhuşa zorlamak\', \'Zorla senet imzalatmak suretiyle nitelikli yağma\', \'Cinsel Saldırı\',\'Kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması\' ve \'Ruhsatsız silah\' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Şüphelilerin sorguları Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde devam ediyor. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin adreslerde arama yapmaları kaydedildi. Polis ekipleri yaptıkları aramalarda çok sayıda cep telefonu ve poşetler içerisinde prezervatifler bulması kameralar tarafından kaydedildi. Yapılan aramalardan sonra bir adresin kapısının mühürlenmesi görüntülere yansıdı.

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