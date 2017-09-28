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(Görüntülü Haber) İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur hayatı felç etti

Mehmet İlkay ÖZER-Hakan KAYA-Özgür EREN-Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu

28 Eylül 2017 02:34

Mehmet İlkay ÖZER-Hakan KAYA-Özgür EREN-Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Beşiktaş\'ta yol çökerken, Sarıyer\'de evlere su bastı, araçlar yolda kaldı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur İstanbul\'un bazı ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle Beşiktaş, Küçükbebek Caddesi\'nde göçme meydana geldi. Yolun göçtüğünü gören sürücüler ise geri dönmek zorunda kaldı. Sarıyer\'de ise sağanak yağış nedeniyle Baltalimanı Hisarüstü Caddesi Viyadüğü\'nde mazgalların tıkanması nedeniyle oluşan su birikintisinde araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri tarafından vidanjörlerle biriken su tahliye edilirken, ekipler tıkanan mazgalları temizledi. Sarıyer Karanfil Sokak\'ta ise tıkanan mazgallar nedeniyle yolda su birikintileri oluştu araçlar yolda kaldı, bazı evlere ise su bastı.

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