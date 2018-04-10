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(Görüntülü Haber) İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli -2

Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL-Cengiz ÇOBAN-Hakan KAYA-Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor

10 Nisan 2018 13:34

Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL-Cengiz ÇOBAN-Hakan KAYA-Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bütün seferlerinin saat 07.05 itibariyle iptal edildiğini duyurdu.

Özellikle İstanbul Boğazında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü görüldü.  15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yoğun sis yüzünden gözden kayboldu. İstanbul Boğazı\'nda da kısıtlı görüş nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı.

İDO da, saat 07.30 Bostancı-Beşiktaş ve saat 08.10 Beşiktaş-Bostancı seferlerini sis nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

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