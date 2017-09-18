(Görüntülü Haber) İstanbul'da Ayakkabıcılar Sitelerinde eylem

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA Ayakkabıcıların faaliyet gösterdiği AYMAKOOP ve AYKOSAN sitelerinde çok sayıda sayacı iş bırakma eylemi yapıyor. Sayacılar, firmaların kendilerine ödedikleri ücretin yetersiz olduğu gerekçesiyle ilk planda 1 hafta iş bırakacaklarını belirtti. eylem nedeniyle AYMAKOOP Ayakkabıcılar Sitesi\'nde bulunan çok sayıda iş yeri kepenk kapattı. İş yerlerinde çalışanlar sitede toplanarak “hakkımızı isteriz\" şeklinde slogan attı. \"HAKLARIMIZIN GASP EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ\" Eylemleryle ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Saya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Kökoğlu, “Biz fasoncuyuz, fason çalışıyoruz. Aldığımız fiyatların çok düşük olduğunu ve haklarımızın gasp edildiğini düşünüyoruz. Bu haklarımızı tekrar kazanmak için bugün sokaklardayız. Mücadelemiz devam edecek. Bizim taleplerimiz var karşı taraftan. Biz bu çalışmaları 40 gün önce başlattık. Bu süre içerisinde hem kendi meslektaşlarımıza hem de ayakkabı sektörüne bir zaman tanıdık uzlaşmak için. Ama bugüne kadar hiçbir ayakkabı firması bize uzlaşmak için başvurmadı. Biz de ona istinaden cumartesi günü iş bırakma kararı aldık, bugün meydanlardayız\" dedi. Kökoğlu, İstanbul\'da 5 bine yakın saya ustası iş bırakma eylemine katıldığını belirtirken ücretlere yüzde 30-40 oranında zam yapılmasını istediklerini kaydetti.