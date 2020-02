(Görüntülü Haber) İstanbul'da 82 bin sokak fotoğraflandı

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTABUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin TESEV işbirliğiyle ve Bernard van Leer Vakfı desteğiyle hayata geçirdiği proje çerçevesinde İstanbul’un tüm mahallelerinin sosyal haritası çıkarıldı. Proje ile İstanbul\'un ilçelerinin sosyo-ekonomik farklılaşması çerçevesinde, ilçe belediyelerinin çocuğa ve aileye yönelik sosyal hizmetlerinin kapsamlı bir envanteri hazırlandı. Projenin önümüzdeki yıl Türkiye geneline yayılması bekleniyor. Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ile Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından Bernard van Leer Vakfı’nın proje desteği çerçevesinde 2 yıl süren kapsamlı bir çalışma ile hazırladıkları İstanbul’un sosyal, ekonomik ve çevresel haritası interaktif kullanıma hazır hale geldi. İstanbul’un mahalle bazında kapsamlı bir resmini çeken çalışma; mahallelerdeki nüfusun eğitim, yaş ve gelir düzeyi gibi özelliklerini verirken; bu bireylere sunulan sağlık ve eğitim alanındaki hizmetleri de rakamlarla açıklıyor. TESEV işbirliğiyle gerçekleştirilen proje, kapsamının genişliği ve niteliği bakımından Türkiye’de bir ilk niteliği taşıyor. \"BU HARİTA AYNI ZAMANDA VERİNİN DEMOKRATİKLEŞMESİ ANLAMINA GELİYOR\" Projenin detaylarının açıklandığı basın toplantısında konuşan Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, üniversite olarak veriye dayalı analizleri ve sosyal sorumluluğu önemsediklerini ve toplumsal sorunlara eğilip bunlara çözüm bulmak açısından meselelere yaklaştıklarını belirtti. Bu projenin iki amaçlarına da uyduğunu dile getiren Prof. Dr. Aydın, \"Bu çalışma verinin demokratikleşmesi anlamına da geliyor. Çünkü vatandaş kendisine ve diğer bölgelere yapılan hizmetleri görebilecek. Kendi bölgesindeki ve diğer bölgelerdeki belediyeleri karşılaştırabilecek. Kendisinde olmayıp başka yerde olan hizmetleri bağlı bulunduğu belediyeden talep edebilecek. Dolayısıyla bu yerel demokratikleşme açısından da çok önemli. Yerel seçimler yaklaşıyor. Adaylar burada pek çok söz veriyorlar. Bu sözlerin ne kadarının yapılıp yapılmadığı bu harita üzerinden görülebilecek. Bu açıdan meselenin siyasi bir boyutu da var. Ama biz olayın daha çok sosyal ve ekonomik boyutuyla ilgileniyoruz. Çünkü bu verinin bu şekilde görselleştirilmesi yerel karar vericilere, ilçe başkanlarına, il belediye başkanlarına hatta hükümete de karar vermede çok ciddi bir araç olacak\" diye konuştu. İSTANBUL\'UN SORUNLARINA 3 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞUN GÖZÜNDEN BAKILDI İstanbul95 projesinin bir ayağı olan çalışmanın isim hikayesine de değinen Prof. Dr. Aydın, \"Buradaki 95, 95 santimetre anlamına geliyor. Bu da 3 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun boyu demek. Aslında proje 3 yaşında sağlıklı bir çocuğun gözünden İstanbul\'a bakmayı, sorunlarını görmeyi ve çözüm yollarını bulmayı hedefliyor. 3 yaşında bir çocuğun ölçüt alınmasının sebebi ise çocuğun ailesi, o ailenin içinde bulunduğu mahalle, mahalle deyince ilçeler ve sonunda İstanbul, Türkiye geliyor\" dedi. ANLAŞMA SAĞLANIRSA İBB VERİLERİ DE HARİTAYA EKLENECEK Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Güvenç ise proje kapsamında geliştirilip üretilen veri tabanı ve interaktif web sitesinin İstanbul metropoliten alanında çocuğa ve aileye ilişkin yerel hizmet programlarının tasarımı, sürdürülebilirliğin sağlanması ve değerlendirme süreçlerinde stratejik önem taşıdığını vurguladı. 2 yıl süren çalışma ile 39 ilçedeki bine yakın mahalleye 82 bin sokağa ulaşıldığını söyleyen Prof. Dr. Güvenç, İstanbul\'un rant haritasının çıkarıldığını belirtti. Harita üzerinden nelerin görülebildiği hakkında bilgi veren Prof. Dr. Güvenç, \"Harita üzerinde mahallenin yaş yapısını görebiliyoruz. Genç, yaşlı, çocuk dağılımına bakabiliyoruz. Mahallenin kabaca gelir durumuna ilişkin bilgilere erişebiliyoruz. O mahalleye ilişkin belediyelerin yaptıkları kreş, oyun alanı, yardımlar, psikolojik danışma, çocuk sağlığı hizmetleri gibi bilgilere bakabiliyoruz. Bu site sadece ilçe belediyeleri tarafından yapılan hizmetleri gösteriyor. Önümüzdeki yıl anlaşma sağlandığı taktirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin ve merkezi yönetimin sağladığı hizmetler de eklenecek. Bu şekilde çok daha kapsamlı bir veri tabanına ulaşacağız\" diye konuştu. Haritanın sağlayacağı faydalara da değinen Prof. Dr. Güvenç, \"Haritanın en büyük faydası hangi mahallelerde neye ihtiyaç olduğunun ve ihtiyaçların ne ölçüde karşılandığının görülmesi. Bu ihtiyaçların karşılanma oranını ezberden değerlendirmek mümkün olmuyor. Bazı yerlerde hizmetler, ihtiyacın daha yoğun olduğu değil daha az olduğu yerde kalmış. O yüzden hizmetlerin yer seçimini bu haritaya bakıp değiştirme imkanı olabilecek\" dedi.