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(Görüntülü Haber) İSTANBUL'DA 500 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ (1)

* Operasyonlar polis kamerasında? Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

08 Ocak 2018 13:50

* Operasyonlar polis kamerasında? Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. ALÇIPAN LEVHALARDAN EROİN ÇIKTI Narkotik ekiplerinin ilk yaptığı operasyonda bir TIR\'da alçıpan panellerin arasına gizlenmiş 150 kilogram eroin ele geçirildi. MİNİBÜSE BASKIN... İkinci operasyonda ise bir minibüste 350 kilogram skunk bulundu; 2 kişi gözaltına alındı. Her iki operasyon da polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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