(Görüntülü Haber) İstanbul'da 41'inci istasyon açıldı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE genelinde 590’ı aşkın bayi sayısına ulaşan Aytemiz, İstanbul, Avcılar Tahtakale\'de Kale Petrol İstasyonu\'nu hizmete açtı. Açılışta konuşan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, \"2020 yılı tamamlandığında İstanbul\'daki istasyon sayımızı 75\'e çıkaracağız. Aytemiz başlattığı hızlı büyümeyi İstanbul\'da da sürdürüyor. Bu ay İstanbul\'da açtığımız bu 3\'üncü istasyon, 4\'üncü istasyonu da 2 hafta sonra açacağız. 2018 yılında yine büyük şehirler başta olmak üzere yaklaşık 50 yeni istasyonu daha ağımıza katarak yine sektörde en fazla büyüyen marka olmayı hedefliyoruz.” dedi. İstanbul genelinde toplamda 41 istasyona ulaşan Aytemiz’in düzenlediği açılış törenine Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, Aytemiz Yöneticileri Yener Şenok, Yakup Yazar, İbrahim Nadiroğlu, Özge Kansu Gökçek ve Kale Petrol sahipleri Ömer ve Burhan İlhan katıldı. İstanbul genelinde 2020 yılında 75 istasyona ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Eke, \"İstanbul\'da 41, Türkiye\'de 590 tane Aytemiz istasyonu var. İstanbul gerçekten çok büyük bir il. Türkiye\'nin ekonomik açıdan her alanının en büyük olduğu noktalardan biri. İstanbul\'da lisanslı 750 istasyon var. 2020 yılı tamamlandığında İstanbul\'daki istasyon sayımızı 75 seviyesine çıkaracağız. Böylece bütün tüketicilere bulundukları semtlerde ve güzergahta erişebileceğiz. Aytemiz başlattığı hızlı büyümeyi İstanbul\'da da sürdürüyor. Bu ay İstanbul\'da açtığımız bu 3\'üncü istasyon, 4\'üncü istasyonu da 2 hafta sonra açacağız. Son 1 aya dört istasyon sığdırmış olduk\" diye konuştu. \"STRATEJİMİZ, MÜŞTERİYE BİR ADIM DAHA YAKIN OLMAK\" Aytemiz olarak stratejilerinin müşteriye bir adım daha yakın olmak olduğunu dile getiren Eke, \"Bizgelişen bir ülkeyiz, coğrafyamız büyük. Araç sayısı çok hızlı artıyor dolayısıyla ülkenin her tarafında rekabetle beraber iyi bir hizmet yarışı var. Tüketicilerin kendilerini en rahat ve mutlu hissettiği, fiyatlarının uygun olduğu, kendilerine yakın bölgelerdeki noktaları seçmeleri lazım. Aytemiz olarak stratejimiz de bu açıdan müşteriye bir adım daha yakın olmak. Yakıt tüketimi artıyor, akaryakıt sektörü Türkiye\'de son 5 yılda ortalama yüzde 7 büyüdü. Hiç bir sektör yok ki yıllar boyu düzenli olarak böyle büyüsün. Bu açıdan düzenli büyüyen bir sektör\" dedi. Tüketicilere yönelik çeşitli projeleri olduğundan bahseden Eke, \"Motorcu dostu istasyonlarımız, pompada ödeme kolaylığı sağlayan araçtan öde gibi teknolojik hizmetlerimiz var. Günümüzde artık her sektörde olduğu gibi sektörümüzde de akaryakıt istasyonları sadece ticari birer işletme olmanın ötesinde artık birer hizmet işletmesi konumunda. O açıdan bu istasyonda bizim zincirimize eklediğimiz son halkalarımızdan bir tanesi\" şeklinde konuştu. (FOTOĞRAF) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Ahmet Eke röportaj - Açılıştan ve istasyondan detay görüntüler