(Görüntülü Haber) İstanbul'da 4 kadına tecavüz eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da aynı evde kalan Özbekistan uyruklu 4 kadına tecavüz ederek, cep telefonlarını gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalandı. Tecavüz edip gasp ettikleri kadınlar tarafından teşhis edilen 2 şüpheliyle birlikte aldıkları cep telefonları ve olayda kullandıkları silah ele geçirildi. KADINLAR POLİSİ ARADI Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesi\'nde 19 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda polisi arayan kadınlar evlerine gelen 2 kişinin kendilerini tecavüz ettiğini ve cep telefonlarını gasp ederek kaçtıkları yönünde şikayetçi oldu. AYRI AYRI ODALARA KAPATIP TECAVÜZ ETMİŞLER Poliste ifade veren teskstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen kadınlar M.K.(46), M.M.(35), M.M.(44) ve D.A. (38) \"Geceyarısı saat 03.00\'de kapı çaldı. Kapıda daha önceden tanıdığımız ve Fatih olarak tanıdığımız biri vardı. Bize çok önemli değince kapıyı açtık. Yanındaki arkadaşı ile birlikte içeri girdiler. İçeri girdikten sonra silah çekip bizi zorla odalara kapatarak ayrı ayrı tecavüz ettiler. Daha sonra cep telefonlarımızı alıp kimseye bir şey söylememiz konusunda tembih edip saat 05.30 sıralarında evden ayrıldılar\" dediler. POLİS ŞÜPHELİLERİ KISA SÜREDE YAKALADI Asayiş şube müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin peşine düştü. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler önce şüphelilerden Fatih A.(23)\'ü Güngören\'de iki gün sonra gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Polis olay günü Fatih A.\'nın yanında olduğunu tespit ettiği Özbekistan uyruklu Ganibek Y. \'de Büyükçekmece\'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte gasp ettikleri cep telefonları ve olayda kullandıkları tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. ESKİ SABIKALI ÇIKTI Şüpheliler Gasp Büro Amirilğinde tecavüz edip gasp ettikleri kadınlar tarafından teşhis edildi. Şüphelilerden Fatih A.\'nın daha önceden aile hukukundan kaynaklanan hükümlülüğü ihlal ve tehdit ile cinsel saldırı suçlarından polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.