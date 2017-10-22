(Görüntülü Haber) İstanbul'a yürüyüşleri yasaklanan cam işçilerinin bekleyişi sürüyor

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'ndan işten çıkarılan 90 işçi, aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte önceki gün İstanbul\'a başlattıkları yürüyüş Kırklareli Valiliği tarafından yasaklandı. Bir akaryakıt istasyonunda bekleyen işçilerden .Aydın Şahin, en büyük umutlarının yarın yapılacak olan işveren ile görüşme sonrasında işe dönecekleri inançları olduğunu söyledi. Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde kurulu bulunan Paşabahçe Kırklareli Cam Fabrikası\'nda çalışan 90 işçi, fırının kapatılması nedeniyle 90 işçi işten çıkarıldı. Lüleburgaz\'da 17 gün hak arayışında bulunan işçiler bir sonuç alamayınca önceki gün kendilerine destek veren aileleri ve sendikacılarla toplam 120 kişi ile Şişecam\'ın İstanbul Tuzla\'daki genel merkezine yürüyüş başlattı. 10 sonra İstanbul\'da olmayı hedefleyen işçilerin yürüyüşleri dün akşam Kırklareli Valiliği tarafından yasaklandı. Yarın işverenle yapılacak görüşmeyi beklemeleri istenen işçiler, bunun üzerinde Lüleburgaz\'ın Büyükkarıştıran Beldesi\'nde bir akaryakıt istasyonuna girdi. Güvenlik güçleri de işçilerin çevresinde sıkı güvenlik önlemleri aldı. İşçiler adına bugün basın açıklaması yapan Aydın Şahin, en büyük umutlarının yarın yapılacak olan işveren ile görüşme sonrasında işe dönecekleri inançları olduğunu söyledi. Şahin, \"Direnişimizin 17\'nci günü ve ikinci etabı. Kırklareli Şişe Cam Fabrikası\'nın çalışan işçileriyiz. Fırın kapatma bahanesiyle işten çıkartıldık. İkinci etabımızda 25 kilometre yürüdük ve buraya kadar geldik. \'İş, aş, adalet\' sloganıyla yürüyorduk. Fakat dün akşam itibariyle emniyet yetkilileri tarafından bu yürüyüşün devam ettirilemeyeceği ve hatta burada konaklayamayacağımız bildirildi. Bu esnada da farklı bir gelişme olarak Pazartesi günü bizim durumumuza ilişkin Şişecam yönetim kurulunun bir toplantısı olacağını öğrendik. Bizler de emniyet mensuplarının aldığı bu kararı kendi arkadaşlarımızla değerlendireceğimizi söyledik. Değerlendirmemiz de bu toplantının sonuçlanacağına kadar burada kalma isteğimizi yeniledik. Milletvekillerimiz de bizim yanımızdaydı. Hep birlikte yaptığımız görüşmeler sonucunda Pazartesi akşamı bu toplantının sonucunu görünceye kadar yürüyüşümüze ara verdik. Bizim durumumuzla ilgili olarak bugüne kadar hiçbir somut girişim olmamıştı. Bunu en azından bir kazanım olarak görüyoruz. Bu noktada bu toplantı bizim için önemli. Bunun sonuçlarını merakla bekliyoruz. Bu kamp alanında Pazartesi saat 18.00\'e kadar bekleyişimizin anlamı sadece ve sadece Pazartesi yapılacak olan görüşmeden işe dönüşümüzün sağlanacağına dair olan inancımızdır. Aksi halde başlattığımız bu mücadelenin başarıya ulaşacağına kadar devam edeceğinden hiç kimsesinin kuşkusu olmasın\" dedi. Akaryakıt istasyonunda bekleyişlerini sürdüren işçiler, zaman zaman halaylar çekerken, sloganlar da attı.