(Görüntülü Haber) İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 kilometrelik bagaj sistemi tamamlandı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - TAMAMLANDIĞINDA dünyanın en büyük havalimanı unvanını alacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın bagaj sisteminde sona gelindi. Taksim -Tuzla arası mesafeye denk gelen 42 kilometre uzunluğa sahip bagaj sisteminde son konveyörün montajı yapılarak açılışa hazır hale getirildi. Sistem saatte 30 bin bagajı işleme kapasitesine sahip olacak. İstanbul Yeni Havalimanı\'nda inşaat çalışmaları son hızla devam ederken her geçen gün havalimanını oluşturan ana ekipmanlar da hazır hale geliyor. İstanbul Yeni Havalimanı\'nda kullanılacak teknolojilerle yolcuların bavul bekleme süreleri azalacak. Proje için özel üretilen ve 24 ayda tamamlanan tasarım, üretim, nakliye ve montajı yapılarak hizmete hazır hale gelen bagaj sistemi dünyada montajı bu hızda tamamlanan ilk sistem olma özelliğine sahip. \"BU KADAR HIZLI TAMAMLANMASI BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ\" Yeni Havalimanı\'nın bagaj sistemine ilişkin DHA\'ya açıklama yapan İGA Havalimanları İnşaatı CEO\'su Yusuf Akçayoğlu, bagaj sisteminin havalimanlarında kritik yeri olduğunu söyledi. Bagaj sisteminin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Akçayoğlu, \"Gerçekten çok önemli bir gün. Havalimanı terminalindeki en önemli disiplin bagaj taşıma disiplinidir. Bir havalimanını diğerlerinden ayıran en önemli şey bagaj taşıma sistemidir. Bagaj yolcu için vazgeçilmez. Yolcu koltuğuna rahat bir şekilde oturduğunda valizin de uçağın altında olmasını bekler. İndiğinde ise valizini zamanında, doğru bir şekilde teslim almayı ister. Buradaki sistem akıllı, böyle bir sistemin bu kadar hızlı ve bu büyüklükte yapıldığı dünyada ilk proje olması açısından bizim için gurur kaynağıdır\" dedi. \"AVRUPA\'DA VE TÜRKİYE\'DE OLABİLECEK EN GÜVENİLİR BAGAJ SİSTEMİ BURADA YAPILDI\" Sistemin Taksim\'den Tuzla\'ya kadar olan bir mesafeye denk geldiğini dile getiren Akçayoğlu, \"42 kilometre uzunluğundaki konveyör bant; tasarlandı, imal edildi ve uygulaması yapıldı. Çok uzun bir yolculuk yani 42 kilometre Taksim\'den Tuzla\'ya kadar mesafeden bahsediyoruz. Bugün de son parçasını koyup, işi bitirmiş olduk. Şu an da bagaj sistemlerinde test ve devreye alma işlemlerimiz devam ediyor. Onları da başarıyla tamamladıktan sonra bizim bagaj ile ilgili en küçük şüphemiz kalmayacak. Avrupa\'da ve Türkiye\'de olabilecek en güvenilir bagaj sistemi şu an burada yapıldı. \"KAROSELLER 1 SAAT İÇERİSİNDE 60 TANE E TİPİ UÇAĞI AYRIŞTIRABİLECEK KAPASİTEDE\" Sistemin 60 dakikada 30 bin bagajı ayırma kapasitesine sahip olduğunu aktaran Akçayoğlu şunları söyledi. \"13 check-in adamız var, bagajlar verildikten sonra 24 tane tomografi dediğimiz sistemden geçecek, şüpheli bagajlar ayrılacak ondan sonra ayrışma adalarına gelecek. Sistem 60 dakikada 30 bin bagajı ayırma kapasitesine sahip. Bu 1 saat içerisinde yaklaşık 60 tane E tipi uçağın bagajının ayrıştırılması demektir, çok ciddi bir kapasite. Bu bagajlar ayrıştıktan sonra 48 tane karoselimiz var. Buraya gelip hangi sefer, hangi uçaksa orada tanımlı oradan alınıp uçağa aktarılıyor. Gidiş böyle gelişte de uçak indiğinde geliş karoselinden alıyoruz bagajı içeride yolcu çıkarken, 28 adet karoselimiz mevcut yolcu bagajını alıp otoparkına yöneliyor.\" \"GÜVENİLİRLİK BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ KRİTER\" Bagajların kayıp oranının nerdeyse sıfıra indiğini vurgulayan Akçayoğlu, \"Siz check-in yaptığınızda bagajın barkodu burada hemen tanımlanıyor ve kutu içerisinde seyahatine başlıyor. Dolayısıyla bagaj kayıp oranımız hemen hemen sıfıra iniyor. Güvenilirlik bizim için en önemli kriter, yolcu konforu için de önemli\" diye konuştu. \"BİZ BU HAVALİMANINI PLANLANAN TARİHTE AÇACAĞIZ\" Havalimanını planlanan tarihte açacaklarını ifade eden Akçayoğlu, \"Biz bu havalimanını planlanan tarihte açacağız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim için önemli olan bu sistemler, hayata geçtikten sonra geriye fayans döşeme, cam kapatmak, çatı yapmak kalıyor. Bunu başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz, bizim için çok önemli\" dedi.