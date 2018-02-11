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(Görüntülü Haber) İstanbul Servis Aracı işletmecileri başkanlarını seçmek için sandık başında

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 7

11 Şubat 2018 20:50

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 7.Olağan Genel Kurulu yeni başkanını seçmek üzere toplandı. Esnaf odası üyeleri yeni başkanlarını seçmek için sandık başına gitti.


 

Ataşehir Ülker Sports Arena\'da düzenlenen genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından başladı. Genel kurulu CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de bir süre izledi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk kısa bir konuşma yaptı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından 6 kişinin başkanlığa aday olduğu açıklandı. 


 

KONUŞMALARIN ARDINDAN 2 KİŞİ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ


 

 Ahmet Özsoy, Hasan Hüseyin Arslan, Murat Naci Coşar, Cuma Tekin, Metin Ayas ve yeniden başkanlığa aday olan Hamza Öztürk konuşmalarında seçilmeleri halinde yapacaklarını anlattılar.  Hamza Öztürk konuştuğu sırada salonda bir yandan \"Yönetim istifa\" sesleri yükselirken, diğer yandan destekleyenleri alkış tuttu. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Hasan Hüseyin Arslan ve Metin Ayas\'ın adaylıktan çekildiklerini bildirildi.


 

SANDIK BAŞLARINDA KUYRUKLAR OLUŞTU


 

Daha sonra salonun ortasında kurulan seçim sandıklarına esnaf odası üyeleri akın etti. Daha oy sandıkları yerleştirilmeden sandık görevlilerinin etrafında kuyruklar oluştu. Oy vermek için sıraya giren üyeler, sandık başındaki görevlilere yardımcı olmaları için uyarıldı. Öte yandan çevik kuvvet polisleri de salona gelerek güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 14 bin 350 kişinin oy kullanma hakkı bulunduğu seçime katılım sayısı yüksek olduğu için saat 17.00\'da bitmesi gereken oy verme işlemi bir süre daha devam etti.

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