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(Görüntülü Haber) İstanbul il sağlık müdürü: 300'ün üzerinde hastamız çeşitli hastanelerde

* İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof

06 Nisan 2018 15:11

* İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, \"Hastalarla ilgili takiplerimize devam ediyoruz, merak etmesinler. Yaklaşık 300\'ün üzerinde hastamız çeşitli hastanelerde.\" Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziosmanpaşa\'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelerek incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürü Memişoğlu burada yaptığı açıklamada, \"Savcılık soruşturması sürüyor. Biz şu anda sağlığı nasıl aksatmadan devam edebiliyoruz ona bakıyoruz. Hastalarımızın hepsi çevredeki hastanelerde sağlıkla ilgili hiçbir sıkıntıları yok. Hastalarla ilgili takiplerimize devam ediyoruz, merak etmesinler. Yaklaşık 300\'ün üzerinde hastamız çeşitli hastanelerde\" diye konuştu.

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