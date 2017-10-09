(Görüntülü Haber) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD konsolosluk çalışanını ifadeye çağırdı

Ümit TÜRK - Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD İstanbul Başkonsololuğu çalışanı N.M.C\'yi ifadesi için davet ettiklerini açıkladı. Açıklamada, N.M.C\'nin diplomatik bağışıklığının bulunmadığı belirtilerek N.M.C\'nin, eşi ve çocuğunun FETÖ örgütlenmesinde yönetici konumda oldukları iddiasıyla Amasya\'da gözaltına alındıklarını ve İstanbul\'a getirildiklerini belirtti. Açıklamada, konsolosluk çalışanının eşi ve çocuğu olan şüphelilerin 4 Ekim\'de tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz\'un beyanları doğrultusunda gözaltına alındıkları da ifade edildi. Başsavcılığın açıklaması şöyle: \"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, şüpheli Metin Topuz 25 Eylül 2017 tarihinde gözaltına alınmış olup 4 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'ne tutuklanması talebiyle sevki sonrası mahkemenin 2017/504 sayılı sorgu kararına istinaden tutuklanmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü örgütlenmesinde yönetici konumda olduğu tespit edilen S.C. ve K.İ.C. hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olup şüpheliler Amasya ilinde yakalanarak adli işlemleri için İstanbul\'a getirilmişlerdir. İsmi geçen şüphelilerin eşi ve babası konumundaki, herhangi bir diplomatik bağışıklığı bulunmayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı N.M.C ifadesi için cumhuriyet başsavcılığımıza davet edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.\"