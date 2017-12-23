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(Görüntülü Haber) İSTANBUL BOĞAZI'NDA CAN PAZARI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Eminönü-Üsküdar seferini şapan vapurdan denize düştüğü belirtilen kadın son anda kurtarıldı

23 Aralık 2017 18:38

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) Eminönü-Üsküdar seferini şapan vapurdan denize düştüğü belirtilen kadın son anda kurtarıldı. Olay saat 12:00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Eminönü\'nden kalkan vapurda bulunan yolculardan bir kadın kalkıştan bir kaç dakika sonra açıkta denize düştü. Vapurda bulunan vatandaşların uyarısı ile vapur durduruldu. Mürettebatın haber vermesi ile kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi su yüzeyinde çırpınan kadını kurtardı. Eminönü iskelesine çıkarılan kadın için gelen sağlık ekipleri kadına ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. EĞİLDİ, AYAĞI KAYDI DÜŞTÜ Olay anını gördüğünü söyleyen Ersan Çevikel, \"Kadın aşağıya doğru eğildi, ayağı kayınca denize düştü. Deniz polisi kurtardı. Kadın hayatta, yaşıyor\" dedi. Görgü tanığı Dursun Duman ise, \" Polis arkadaşlar hanımefendiyi açıkta çıkardılar. İskeleden güvenlik arkadaşlarla beraber kadını içeri aldık, ilk müdahalesi yapıldı sonra battaniyeye sardık. Ambulans geldi hastaneye götürüldü. Zannediyorum kendisi atladı. Çok titriyordu zaten yaşlı kendisi, kadın tek başınaydı\" diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı. Görüntü dökümü ------------ -İskeledeki polis ve sağlık ekipleri -Deniz polisi -Kadının sedyeye alınması -Ambulansa taşınması -Görgü tanığı Ersan Çevikel ile röportaj -Dursun Duman isimli vatandaş ile röportaj -Boğazdan genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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