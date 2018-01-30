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(Görüntülü Haber) İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu öldü

Haber: İstanbul DHA İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi

30 Ocak 2018 20:26

Haber: İstanbul DHA İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu, İstanbul\'daki evinde yaşamını yitirdi. 73 yaşında vefat eden Kolcuoğlu perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak. Kazım Kolcuoğlu için ilk törenin Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul Baro Binası önünde düzenleneceği öğrenildi. Kazım Kolcuoğlu aynı gün Levent Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Kazım Kolcuoğlu, 2002-2008 yıllarında İstanbul Barosu Başkanı olmuştur. Kolcuoğlu 2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememişti.

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