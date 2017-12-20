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Dünya

(Görüntülü Haber) İsrail askerleri Filistin bayrağı asan göstericilere müdahale etti

İrfan Sapmaz, Ramallah, 20 Aralık, (DHA)- Filistin’in Ramallah kenti, Beytil bölgesinde Filistinli göstericilerle İsrail askerleri asasındaki çatışmalar sürüyor

20 Aralık 2017 20:09

İrfan Sapmaz, Ramallah, 20 Aralık, (DHA)- Filistin’in Ramallah kenti, Beytil bölgesinde Filistinli göstericilerle İsrail askerleri asasındaki çatışmalar sürüyor. Filistinli göstericilerin yolun ortasına Filistin Bayrağı asması üzerine İsrail askeri göstericilere gaz bombaları ve silahla müdahale ediyor. İsrail askeri Filistin Bayrağı gördüğü anda göstericileri dağıtmak için göstericilere müdahaleye başladı. Şu an için göstericiler arasında ölen yada yaralanan olmadı. Filistinli gençler ellerinde taş ve sopalarla saldırılara yanıt veriyor. Atılan gaz bombalarından bölgedeki basın mensupları da olumsuz etkileniyor.

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