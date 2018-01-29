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(Görüntülü Haber) Isparta'da yanan ev çöktü: 2 ölü (6)

FADİME ZENGİN'İN CESEDİ BULUNDU Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünde çıkan yangın sırasında çöken evde, enkaz altında kalan Fadime Zengin'in kurtarılması için AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri hummalı bir çalışma başlatıldı

29 Ocak 2018 19:17

FADİME ZENGİN\'İN CESEDİ BULUNDU Isparta\'nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünde çıkan yangın sırasında çöken evde, enkaz altında kalan Fadime Zengin\'in kurtarılması için AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri hummalı bir çalışma başlatıldı. Çiftin 6 çocuğu da çalışmalar sırasında bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Kaldırılan enkaz, kamyonlarla taşınırken, yaklaşık 12 saat sonra Fadime Zengin\'in yanmış cesedine ulaşıldı. Zengin\'in cenazesi de, olayda hayatını kaybeden eşinin cenazesinin konduğu Yalvaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mehmet Zengin\'in 15 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrası yürüyemez hale geldiği ve akülü engelli aracı kullandığı, Fadime Zengin\'in ise yaşlılık nedeniyle yürüme güçlüğü çektiği kaydedildi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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