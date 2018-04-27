(Görüntülü Haber) Isparta'da gül hasadı başladı

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin gül bahçesi olarak nitelendirilen Isparta\'da gül çiçeği hasadı başladı. Isparta\'da ilk gül bu yıl 11-15 Mayıs tarihleri arasında uluslararası gül festivalinin de yapılacağı Keçiborlu\'nun Ardıçlı köyünde açtı. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, bu yıl Isparta\'nın 9 bin ton gül çiçeği rekoltesi beklediğini söyledi. Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65\'ini karşılayan Isparta\'da, gül çiçeği hasadı başladı. Bu yıl 9 bin tonluk gül çiçeği rekoltesi beklenen Isparta\'da, 1750 kilo gül yağı çıkarılması hedefleniyor. Isparta\'da 9 bin ton gül çiçeğinden elde edilecek gül yağı ve konkreti, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Uzakdoğu ve Körfez ülkelerine satılacak. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, havanın yağışlı geçmesi halinde 9 bin tonluk rekoltenin rahatlıkla Isparta\'nın tamamından sağlanacağını söyledi. Çelik, \"Gül yağının tamamı ihracat ürünüdür. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD, Kanada, Japonya, Hindistan, Körfez ülkeleri gibi dünyanın dört bir yanına ihraç söz konusu. Bu yönüyle de bölge ekonomisine ciddi katkı sağlıyor\" dedi. KİLOGRAMI 12 BİN EURO Isparta gül yağının dünya kozmetik sanayiinin en pahalı hammaddesi olduğunu da vurgulayan Hasan Çelik, dünyaca ünlü parfüm devlerinin esans tutucu özelliği nedeniyle Isparta gülünü tercih ettiğini kaydetti. Gül yağının kilogram fiyatının 12 bin Euro, gül konkretinin kilo fiyatının 1350 Euro olduğunu vurgulayan Çelik, \"Yaklaşık 4 ton gül çiçeğinden 1 kilo gülyağı elde edilirken, 350 kilo gül çiçeğinden 1 kilo gül konkreti elde ediliyor. Yaklaşık 1 milyon 400 bin gül tomurcuğunun işlenmesinden 1 kilo gül yağı elde ediliyor. Gerçekten çok zahmetli, alın teri, emek isteyen bir iş\" diye konuştu. GÜL YAĞI BÖYLE ÇIKARILIYOR Isparta\'da güller sabahın ilk ışıklarıyla toplanıyor. Bunun nedeni ise gül esansının en yoğun olduğu saat diliminin gün doğumundan önce gerçekleşiyor olması. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, bahçelerden toplanan güllerin çuvallara doldurularak önce alım merkezlerine götürüldüğünü, oradan da gül yağı fabrikalarına getirilerek kazanlara atıldığını söyledi. İLK GÜL KEÇİBORLU\'DA AÇTI Isparta\'da ilk gül hasadı ise Keçiborlu ilçesinde başladı. Keçiborlu\'nun Senir, Kılıç ve Ardıçlı köyünde başlayan hasat gelecek hafta bölgenin tamamına yayılacak. Isparta Belediyesi Isparta gülünü tanıtmak amacıyla bu yıl gül fuarı ve uluslararası gül festivali düzenleyecek. 11-15 Mayıs günleri arasında Keçiborlu\'nun Ardıçlı köyünde düzenlenecek Uluslararası Gül Festivali, yerli ve yabancı konukların katılımıyla sabahın ilk ışıklarıyla gül toplanmasıyla başlayacak. Gül bahçesinde kahvaltı yapılacak. Gül toplayan herkes yine elleriyle gül suyu ve gül reçeli yapacak. Ayrıca gül bahçesinde halı tezgahı kurulup isteyen turistlere halı dokutturulacak. Isparta Belediyesi Ardıçlı köyündeki 3 bin dönümlük gül bahçelerinin bir bölümüne 12 özel fotoğraf kulesi de kurdu. Katılımcılar gül bahçelerinin eşsiz güzelliği bu kulelerden ölümsüzleştirecek. Ardıçlı Muhtarı Yakup Yolcu, “Dünyanın birçok yerinden turist geliyor. Otobüs otobüs gül toplamaya geliyorlar. Gülün bütün güzelliklerini yaşamak isteyen herkesi 11 Mayıs\'tan itibaren Ardıçlı köyüne davet ediyoruz\" dedi. TUR OPERATÖRLERİ ISPARTA\'YA GELİYOR Isparta Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın ise fuar ve festivalin ana amacının gülü dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi. Isparta\'nın gül sektöründe başkent olduğunu kaydeden Başkan Günaydın, “Biz fuar ve festivali bir arada yapıyoruz. Birçok firma katılıyor. Dünyanın gülünü Isparta üretiyor. Hem fuara hem de festivale yoğun katılım olacak. Fransa\'daki ünlü parfüm markaları hammadde olarak Isparta gül yağını kullanıyor. Isparta artık kozmetiğin başkenti olmalı. Hedefimiz bu\" diye konuştu.