(Görüntülü Haber) Isparta'da askeri nakliye uçağı düştü: 3 asker şehit (6)

Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde askeri eğitim uçağı düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada, \"Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır\" denildi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın da düşen uçaktaki 2\'si pilot, 1\'i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı. Yalvaç\'a bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde saat 14.30 sıralarında eğitim amaçlı da kullanılan askeri nakliye uçağı düştü. Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda 112, itfaiye ile askeri ekipiler sevk edildi. Uçağın Eskişehir\'den havalanan CN-235 askeri nakliye uçağı olduğu belirtildi. VALİ GÜNAYDIN: ENKAZA ULAŞILDI Isparta Valisi Şehmus Günaydın, olaydan bir süre sonra düşen askeri uçaktaki 2\'si pilot, 1\'i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu açıkladı. Vali Günaydın, bölgede yoğun sisin etkili olduğunu belirterek, ilk ekibin helikopterle kısa sürede enkaza ulaştığını söyledi. Vali Günaydın, ekiplerin çok kısa sürede karadan da bölgeye ulaşcağını söyledi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen uçağın Hava Kuvvetleri\'ne ait eğitim uçağı olduğunu, düşme nedenini henüz bilmediklerini belirterek, şunları söyledi: \"Yapılacak çalışmadan sonra açıklanacak. Bölgede yoğun sis var. Karadan ulaşmak son derece güç. Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopter olaydan kısa süre sonra enkaza ulaştı. Maalesef 3 şehidimiz var. Olay yerine intikal ettikten sonra daha net bilgiye sahip olacağız. Karadan yol olmadığı için bir de yağış olduğu için çamurdan gitmek zorunda arkadaşlar. İş makineleri şu an çalışıyor. Yakın zamanda da enkaza ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ekipler bölgeye çok yakın. Şu anda yolda da hızlı bir şekilde iş makinelerimizin intikali sürüyor. Çok kısa sürede karadan da ulaşmış olacağız.\" GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPTI Genelkurmay Başkanlığı\'nın internet sitesinde olayla ilgili yapılan açıklamada, \"17 Ocak 2018 tarihinde 11.03’te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığından planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen olduğu halde kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sularında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve 3 kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz\" denildi. CN-235 TİPİ UÇAKLAR DAHA ÖNCE DE KAZALARA KARIŞMIŞTI CN-235 tipi uçaklardan bugüne kadar tüm dünyada 5 kaza yaparken, bunların 3\'ü Türkiye\'de meydana gelmişti. 2001’de CN-235 tipi uçaklar 3 ay içinde üç kaza yaşadı. Ocak ayında Kayseri’de düşen uçakta 3 asker şehit oldu. Mayıs ayında Malatya’da meydana gelen ikinci kazada 34 asker şehit oldu. Aynı hafta içinde Ankara’da test uçuşu yapan uçak piste çakılıp 4 test pilotu yaşamını yitirince, CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu. CN-235 TEKNİK ÖZELLİKLER İspanyol CASA ile Endonezyalı IPTN tarafından tasarlanan uçak, halen Airbus portföyünde yer alıyor. Çift turboprop motorlu nakliye uçağı, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterine 1991’de girmeye başladı. Uçaklar halen Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları’nda da görev yapıyor. Toplam 59 adet uçak nakliyeden VIP taşımaya, deniz karakoldan elektronik karıştırmaya kadar farklı görevlerde kullanılıyor. Mürettebat: 3 (2 pilot, 1 yükleme uzmanı/teknisyen) Kapasite: 44 yolcu Yükleme sınırı: 5,950 kg Uzunluk: 21.40 m Kanat açıklığı: 25.81 m Yükseklik: 8.18 m Kanat alanı: 59.10 metre kare Boş ağırlık: 9,800 kg Maksimum kalkış ağırlığı: 16,500 kg Motor tipi: 2 adet General Electric CT7-9C3 turboprop Motor gücü: 1,750 shp Seyir hızı: 454 km/saat Menzil: 5,055 km Servis tavanı: 7,620 m