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Politika

(Görüntülü Haber) İsmail Ok: BOP eşbaşkanı olanlar bugün Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesinde çok büyük katkı ve emekleri var (2)

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına ilişkin "Daha düne kadar Sayın Erdoğan, 'Büyük Ortadoğu Projesinin eşbaşkanıyım' diye övünüyordu

07 Aralık 2017 19:04

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması kararına ilişkin \"Daha düne kadar Sayın Erdoğan, \'Büyük Ortadoğu Projesinin eşbaşkanıyım\' diye övünüyordu. Türk milleti biliyor ki Büyük Ortadoğu Projesi eşittir Büyük İsrail Projesidir. Büyük Ortadoğu Projesinin eşbaşkanı olanlar bugün Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olarak ilan edilmesinde çok büyük katkı ve emeklerinin olduğunu da ifade etmek isterim.\" dedi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında Kudüs\'ün İsrail\'in başkenti olarak tanınması kararını değerlendirdi. İsmail Ok, İYİ Parti iktidarının başta Filistin olmak üzere tüm mazlum ve mağdurların hakkını koruyacağını belirterek şöyle konuştu: \"Bizim için Trump\'ın, emperyalistlerin yaptığı çok sürpriz değil ama bu noktaya gelinmesinde AK Parti hükümetlerinin çok büyük katkılarının olduğunu da hatırlatmak isterim. Daha düne kadar Sayın Erdoğan, \'Büyük Ortadoğu Projesinin eşbaşkanıyım\' diye övünüyordu. Biz biliyoruz ki büyük Türk milleti biliyor ki Büyük Ortadoğu Projesi eşittir Büyük İsrail Projesidir. Büyük Ortadoğu Projesinin eşbaşkanı olanlar bugün Kudüs\'ün, İsrail\'in başkenti olarak ilan edilmesinde çok büyük katkı ve emeklerinin olduğunu da ifade etmek isterim. Erdoğan\'ın ne zaman hangi gömleği giydiğini takip etmeye yetişemiyoruz. İYİ Parti iktidarında başta Filistin olmak üzere tüm mazlum ve mağdurların hakkını koruyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.\"

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