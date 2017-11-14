(Görüntülü Haber) İsmail Kahraman, destek ziyaretlerine başladı

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- MECLİS Başkanlığına tekrar aday olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi ziyaret ederek destek istedi. Meclis Başkanlığına 2\'nci dönemde de aday olan İsmail Kahraman,destek ziyaretlerine başladı. Kahraman, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'yi Meclis\'teki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 15 dakika süren Bahçeli- Kahraman görüşmesine MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay, Erhan Usta ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de katıldı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı: \"26\'ncı dönem 2\'nci devre için yeniden Meclis Başkanlığı seçimi var. Bendeniz Sayın Genel Başkanımızı, ziyarete geldim. Kendilerinden desteklerini istirham ettim. Önümüzdeki dönemde Türkiyemiz için milletimiz için insanlık için hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ettiğimi ifade ettim. Bir görüş alışverişimiz oldu. Kendilerinin engin tecrübesi var, vatan aşkı var, millet sevgisi var. Hepimiz aynı hedefe yöneliyiz. İnşallah önümüzdeki çalışma döneminde aynı istikamette, Türkiye\'mizin mutlu hedefinde tarihte yüklenmiş olduğu misyona uygun hedefte ilerlemede destek olunacak. İnşallah beraber yürüyeceğiz. Siyasi partilerin hepsi millete hizmet için var, milletimizin yücelmesi için var. Muasır medeniyetin ötesine geçmemiz için var.\" Devlet Bahçeli de Meclis Başkanı İsmail Kahraman\'a başarılar diledi.