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Politika

(Görüntülü Haber) İsmail Kahraman, Başbakandan destek istedi

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- MECLİS Başkanlığına 2'nci dönemde de aday olduğunu açıklayan İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım'ı TBMM'deki makamında ziyaret ederek destek istedi

14 Kasım 2017 19:07

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- MECLİS Başkanlığına 2\'nci dönemde de aday olduğunu açıklayan İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım\'ı TBMM\'deki makamında ziyaret ederek destek istedi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası İsmail Kahraman şunları söyledi: \"Sayın Başbakanımızla verimli bir görüşme yaptık. Kendilerinden desteklemeleri istirhamında bulundum. Yapacak çalışmalar hakkında izahat verdim. Çok faydalı bir görüşme oldu. Huzurunuzda değerli başbakanımızdan desteklerinizi istiyorum. Yeni dönem inşallah birçok faydalı faaliyetlere vesile olacaktır. Güzel bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Desteklerini esirgememelerini rica ettim. Çok teşekkür ediyorum.\" İsmail kahraman\'a başarı dileklerinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım şöyle dedi: \"Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Beyefendi 26\'ncı dönem birinci yasama yılında çok güzel, başarılı bir yönetim ortaya koydu. İkinci dönemde de aday. Hayırlı olsun AK Parti grubumuz olarak tamamen arkasındayız. Destekleyeceğiz. Teşekkür ederiz.\"

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