(Görüntülü Haber) İşleri azalınca, çeyiz sandıklarının minyatürünü yapmaya başladı

Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), (DHA) - TOKAT’ın Niksar ilçesinde, 25 yıldır el işi çeyiz sandığı yapan Bekir Hanelçi (38), fabrikaların seri üretimi nedeniyle işlerinde düşüş yaşadı. Hanelçi, bunun üzerine sandıkların minyatürünü yapıp, süs eşyası olarak pazarlamaya başladı. Niksar ilçesindeki sanayi sitesinde, ceviz ağacından işlemeli çeyiz sandığı yapan Bekir Hanelçi, fabrika üretimi çeyiz sandıklarının artması nedeniyle işlerinde düşüş yaşadı. Çeşitli çareler arayan Hanelçi, aynı sandıkların minyatürünü yapma fikrini geliştirdi. Hanelçi, son 5 yıldır çeyiz sandıklarının hediyelik minyatürünü yapmaya başladı. Sosyal medya ve kurduğu internet sitesi üzerinden el emeği, özel işlemeli minyatür sandıkları pazarlamaya başlayan Hanelçi, yılda 200-300 minyatür sandık ürettiğini söyledi. Suntadan yapılan düşük maliyetli çeyiz sandıklarının üretiminin artması nedeniyle işlerinde azalma olduğunu anlatan sandık ustası Hanelçi, \'\'Sunta sandıklar çıktıktan sonra bizim ceviz ağacından yaptığımız işlemeli çeyiz sandıklarına rağbet azaldı. Bizim sandıklarımız, biraz pahalı gelmeye başladı. Onlar ucuz olduğu için vatandaş, o sandıklara rağbet gösterdi. Biz de bu yüzden hediyelik sandıklar, model sandıklar çıkarmaya başladık. Bunların çeşitlerini yapmaya başladık. Minyatür sandıklarımızda bazı ürünlerimiz 1 günde çıkıyor. Bazı ürünlerimiz ise 3 günde çıkıyor. Yani işçiliğine ve kalitesine göre değişiyor. Klasik modeller 1,5 günde çıkıyor. Özel işlemeli sandıklar ise 3 günde çıkıyor. Üzerindeki işlemelerin hepsi el yapımı. Bu sandıkları 100-1500 TL\'ye satıyoruz. Satışlarımız da gayet güzel. Vatandaşlarımız, bu sandıklara büyük ilgi gösteriyor\'\' diye konuştu.