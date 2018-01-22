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(Görüntülü Haber) Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan (25) bugün memleketi Çankırı'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

22 Ocak 2018 20:51

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- BİTLİS\'in Hizan ilçesi kırsalında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan (25) bugün memleketi Çankırı\'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Kürşat Kapdan’ın, sağanağın başlamasıyla montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna örtmesi, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı. Bitlis’in Hizan ilçesi İncirli köyü güneyinde Giriziyaret Tepe bölgesinde PKK\'lı teröristlere yönelik icra edilen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan için memleketi Çankırı’da tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak baba evine getirilerek helallik alındı, dualar edildi. Şehit baba Abdurrahman Kapdan, anne Satı Kapdan ve şehidin kardeşleri Erdem ve Kürşat Kapdan güçlükle ayakta durabildi. YAĞMUR YAĞINCA KARDEŞİ TABUTA MONTUNU ÖRTTÜ Şehidin cenazesi daha sonra Esentepe Merkez Camisine getirildi. Burada aile yakınları şehit Kapdan’ın tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı. Törende sağanak yağmurun etkili olmasıyla şehit Yüksel Kapdan’ın kardeşi Kürşat Kapdan, montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağı sarılı tabutunun üzerine örttü. Bunun üzerine şehidin bazı arkadaşları da montlarını çıkartarak tabuta örtmesi törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu. Şehit Kapdan’ın Esentepe Merkez Camii\'ndeki öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Çankırı Vali Vekili Zeki Karaca, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan\'ın cenazesi, Esentepe Aile Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında defnedildi.

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