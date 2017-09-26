(Görüntülü Haber) İslahiye'nin Suriye sınırında sessizlik

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) -TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin güvenlik önlemlerini artırdığı, terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye\'nin Afrin İlçesi ile komşu olan Gaziantep\'in İslahiye sınırında sessizlik hakim. İslahiye İlçesi\'nin karşısında bulunan terör örgütü PYD denetimindeki Suriye\'nin Meydani Ekbez bölgesinin bulunduğu sınır hattında güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Bölgeye olası kaçak geçişlerin önlenmesi amacıyla 3 metre yüksekliğinde beton bloklar ile örülen duvarların yanı sıra nöbetçi kulübeleri ve zırhlı araçlarla 24 saat boyunca devriye görevi yapılıyor. Terör örgütü kontrolündeki Afrin ile komşu olan Hatay ve Kilis\'e askeri sevkiyatlar yapılırken, yeni sevkiyat yapılmayan İslahiye sınırında mevcut güvenlik önlemleri ile sınır güvenliği sağlanıyor. Sessizliğin hakim olduğu Afrin sınırındaki İslahiye\'nin Kazıklı Mahallesi\'nde ise çiftçiler, arazilerinde kırmızı biber hasadı yapıyor. Mahalle muhtarı Hasan Aslan, sınır hattının duvar örülmesinin ardından daha güvenli hale geldiğini ve günlük yaşamlarını güven içerisinde sürdürdüklerini ifade etti.