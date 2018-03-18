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(Görüntülü Haber) İslahiye'de şehitler için Fetih Suresi okundu

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması ve Çanakkale Şehitleri için Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde Fetih Suresi okundu

18 Mart 2018 15:19

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması ve Çanakkale Şehitleri için Gaziantep\'in İslahiye İlçesi\'nde Fetih Suresi okundu. Merkez Dervişiye Camisinde sabah namazı öncesi düzenlenen programa; Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi Afrin Harekatı\'nın zaferler sonuçlanması ve Çanakkale Şehitleri için Fetih Suresi okunarak dualar edildi. İlçe Müftüsü Ramazan Dolu, 103 yıl önce nasıl ki küffar bütün güçleriyle, bütün kuvvetleriyle bu ümmetin üzerine saldırmış ise, yine aynı küffar aynı isimler aynı kasıt ve niyetle ama farklı simalar farklı kisvelerle bu ümmetin davasına, İslam\'ın salasına, ezanına saldırmak için birleşmişler yine saldırıyorlar. Gönlümüzde iman varsa hangi güç birleşirse birleşsin 1915 Çanakkale\'de yenemedikleri gibi, bugün de Afrin\'de gelemeyeceklerdir. 18 Mart sabahı camiye koşarak kahramanları, yiğitleri, şehitleri, gazileri için duaya duran bir ümmeti cemaati Allahın izniyle kimse yenemez dedi.

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