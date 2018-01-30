T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İslahiye'de şehit aileleri ve gazilerden gönüllü askerlik başvurusu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği üyesi şehit aileleri ve gaziler, TSK'nın Suriye'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı 'Zeyti

30 Ocak 2018 16:01

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği üyesi şehit aileleri ve gaziler, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gelip, dilekçe doldurarak, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Askerlik şubesi önünde açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı İsmail Macit, \"Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin\'de terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için askerlik şubesine geldik. Hepimiz, cepheye gitmeye hazırız. Kahramanlarımız, yalnız değil; biz, gaziler ve şehit aileleriyle bir kez daha gazi veya şehit olmaya hazırız. Askeriz, yeniden askere gitmek istiyoruz\" dedi. Şehit astsubay İbrahim Tıraş\'ın annesi Fatma Tıraş (60) ise \"Mehmetçiğimizin arkasındayız. Şehit annesi olarak ben de askere gitmek istiyorum. 3 oğlumdan birini şehit verdim, 2 oğlumu da bu vatan için şehit vermeye hazırım. Ben de şehit olmak için cepheye gitmek istiyorum\" diye konuştu. Şehit astsubayın babası Abdulmuddalip Tıraş (62) da \"3 oğlum vardı, birini şehit verdim. Vatanım, bayrağım için 2 oğlumu da şehit vermeye hazırım. Ben de mücadele etmek istiyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGaziantep DHA GAZİANTEPTürkiye Harp Malulü GazilerDul Yetimleri DerneğiTSK Suriye AfrinPKKYPGDalı HarekatıTürkAskerlikDulDerneğiBaşkanıMacitMehmetçiğimizin AfrinHepimizKahramanlarımızAskerizTıraş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24