(Görüntülü Haber) İslahiye'de şehit aileleri ve gazilerden gönüllü askerlik başvurusu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği üyesi şehit aileleri ve gaziler, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi üyeleri, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubesine gelip, dilekçe doldurarak, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu. Askerlik şubesi önünde açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul yetimleri Derneği İslahiye Şubesi Başkanı İsmail Macit, \"Kahraman Mehmetçiğimizin Afrin\'de terör örgütüne yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için askerlik şubesine geldik. Hepimiz, cepheye gitmeye hazırız. Kahramanlarımız, yalnız değil; biz, gaziler ve şehit aileleriyle bir kez daha gazi veya şehit olmaya hazırız. Askeriz, yeniden askere gitmek istiyoruz\" dedi. Şehit astsubay İbrahim Tıraş\'ın annesi Fatma Tıraş (60) ise \"Mehmetçiğimizin arkasındayız. Şehit annesi olarak ben de askere gitmek istiyorum. 3 oğlumdan birini şehit verdim, 2 oğlumu da bu vatan için şehit vermeye hazırım. Ben de şehit olmak için cepheye gitmek istiyorum\" diye konuştu. Şehit astsubayın babası Abdulmuddalip Tıraş (62) da \"3 oğlum vardı, birini şehit verdim. Vatanım, bayrağım için 2 oğlumu da şehit vermeye hazırım. Ben de mücadele etmek istiyorum\" dedi.