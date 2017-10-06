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(Görüntülü Haber) İslahiye'de, sahte zeytinyağı operasyonu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, zabıta ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bitkisel karışımlar ile elde edilen 350 kilo sahte zeytinyağı ele geçildi

06 Ekim 2017 15:11

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, zabıta ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bitkisel karışımlar ile elde edilen 350 kilo sahte zeytinyağı ele geçildi. İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri polislerle birlikte sahte zeytinyağı üretilerek piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine Cevdetpaşa ile Dervişpaşa Mahallesi\'nde Suriyeli 2 kişinin evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Suriye uyruklu Muhammed Kaşher ve Muhammed Abdulkadir\'e ait evlerde bitkisel karşımla hazırlanmış zeytinyağı bulundu. İki evdeki bidonlar içerisinde 350 kilo sahte zeytinyağı ile onlarca boş teneke ele geçirildi. Sahte zeytinyağına el konulurken, Suriye uyruklu kişiler hakkında da yasal işlem başlatıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, zabıta ekiplerinin sürekli olarak denetim yaptığını belirterek, şöyle dedi: \"Bitkisel karışımlar ile sahte zeytinyağı üretilen iki adreste arama yapıldı. Sahte zeytin yağı yapılarak satılması suçtur. Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Halkımızın da bu tür sahte ürünleri almayıp, satışını gördükleri yerde ihbarda bulunmasını istiyoruz.\"

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