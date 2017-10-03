(Görüntülü Haber) İslahiye'de iki işyerinde hırsızlık

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, kimlikleri henüz belirsiz kişiler, camlarını kırıp girdikleri bakkaldaki 150 lira para ile fotoğrafçıdaki 4 bin 200 lira değerindeki fotoğraf makinesini çaldı.



Olay, dün gece Hacı Ali Öztürk Mahallesi\'nde Uğur Pasajı\'nda meydana geldi. Pasajdaki Suriye uyruklu Abu Mustafa\'nın işlettiği bakkalın camını kırıp içeri giren hırsızlar, kasadaki 150 lirayı çalıp yan tarafta bulunan Ali Göğebakan\'ı ait fotoğrafçıya girdi. Fotoğraf stüdyosundaki 4 bin 200 lira değerindeki fotoğraf makinesini de çalan hırsızlar, kayıplara karıştı. İşyeri sahiplerinin ihbarıyla gelen polisler, parmak izi alıp hırsızlığı yapanların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

