(Görüntülü Haber) İslahiye'de 'acı' mesai (Tekrar)

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, hasatla birlikte bölge sakinlerinin gelir kaynağı olan kırmızıbiber temizleme mesaisi başladı. İslahiye\'de yaklaşık 25 bin dönüm alanda üretimi yapılan ve 13 bin ton rekolte beklenilen kırmızıbiber, yöre halkına sağladığı kazanç nedeniyle \'kırmızı altın\' olarak da anılıyor. Acı kırmızıbiberin çöpünü temizleme işinde çalışan yaklaşık 3 bin genç kız ve kadın, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. İşçiler, günlük 45-50 lira arasında yevmiye ile biberleri temizleyip tohum ve çöpünden ayırıyor. Temizlenen biberler, güneşte kurutulup isot yapılıyor. Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Köse, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirterek, \"Fiyatlar ise önceki yıllara oranla yüksek ama yine de tüm bunları dünya piyasasına göre değerlendirmek gerekir. Maliyet girdileri çok yüksek. \'Memlekette işsizlik va.\' diyorlar biz çalıştıracak işçi bulamıyoruz. Bu da ayrı bir sıkıntı oluşturuyor. Firma olarak tarladan alınan taze biberi çöpünde çekildikten sonra kurutuyor ve işleniyor. İç ve dış piyasa dağıtılıyor. Aflatoksinle mücadele kapsamında acı kırmızıbiberin çöpünün temizlendiğini, Fabrikaların yanında ilçe merkezinde ve yakın mahallelerde ev hanımları evlerinin önünde, kapalı alanlarda, kurulan çadırlarda kırmızıbiber çöpü çekiyorlar. Biber çöpü çekmede yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığını söyleyebiliriz\" dedi.