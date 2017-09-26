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(Görüntülü Haber) İslahiye'de 198 konutun sahibi kurayla belirlendi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, TOKİ ve belediye işbirliğiyle yaptırılan 198 konutun sahibi kura çekimiyle belirlendi

26 Eylül 2017 00:21

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, TOKİ ve belediye işbirliğiyle yaptırılan 198 konutun sahibi kura çekimiyle belirlendi.

TOKİ ve İslahiye Belediyesi işbirliğiyle Fevzipaşa Mahallesi\'nde yaptırılan 2+1\'den 120 konut, 3+1\'de ise 78 konut ikinci etap 198 konut için kura töreni düzenlendi. İslahiye Belediyesi Kültür Merkezi\'nde düzenlenen kura çekimine ev sahibi olmak umuduyla konutlara başvuran vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende 198 konutun sahipleri, noter eşliğinde çekilen kuralarla belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar sevinirken, ev sahibi olma ümidiyle başvuran ve isimleri çıkmayanlar ise evlerine üzgün şekilde döndü.

Kurada ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta Yesemek Mahallesi\'nde oturan engelli Mustafa Kızılkaya, eşi Ayşe ve oğlu Mehmet ile ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. Mustafa Kızılkaya, eşi ve oğlunun yardımıyla geldiği salonda yine onların yardımıyla çıkarken, \"Yesemek Mahallesi\'nde üstü sac ve harabe bir evde oturuyorduk. İlk kez ev sahibi oluyoruz. Çok mutluyuz\" dedi.

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