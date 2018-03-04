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(Görüntülü Haber) İslahiye OSB'ye 40 fabrika kurulacak

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi'ne yıl içerisinde 40 fabrika kurulması hedefleniyor

04 Mart 2018 18:54

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP- (DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi\'ne yıl içerisinde 40 fabrika kurulması hedefleniyor. İslahiye Organize Sanayi Bölgesi\'nde alt ve üst yapı çalışmalarının ardından elektrik ve su deposu çalışmalarında sona gelinirken, sanayicilere yer tahsisi çalışmaları devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesinin 3 ay içerisinde hazır olması amaçlanırken, yatırımcılara ruhsatlarının verilmeye başlamasıyla fabrikaların da kurulacağı kaydedildi. İslahiye\'nin 20 yıllık hayalinin gerçekleştiğini anlatan Organize Sanayi Bölgesi Başkan Yardımcısı Haydar Yalçınkaya, Devletten hiçbir destek almadan biz kendi çabalarımızla, yatırımcılarımızın desteğiyle çalışmalarımızı son 4 yılda hızlandırarak bir hayali gerçekleştiriyoruz. Kimse inanmıyordu ama biz hayali gerçekleştirdik. 950 dönüm arazi üzerine kurulan bölgenin 560 dönümü fabrikalarımıza tahsis edildi. Yatırımcılarımız kendi yerlerini ön ödemelerini yaparak aldılar. Bu yıl içerisinde 40 fabrikamızın bacalarının tüteceğine inanıyorum. Bölgemizin faaliyete geçmesi ile 3-4 bin kişiyi istihdam edeceği inancındayız dedi.

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