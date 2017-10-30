T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) İskenderun'da evleri su bastı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDENRUN(Hatay),(DHA) HATAY'ın İskenderun ilçesinde gece sabaha kadar süren sağanak yağış nedeniyle bir çok evi su bastı

30 Ekim 2017 16:11

Ufuk AKTUĞ/İSKENDENRUN(Hatay),(DHA) HATAY\'ın İskenderun ilçesinde gece sabaha kadar süren sağanak yağış nedeniyle bir çok evi su bastı. Gece uykudayken evini su basan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İskenderun\'da dün saat 22.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, yaklaşık 4 saat sürdü. Kentin bir çok yerinde su birinkintileri oluşurken, Meydan Mahallesi\'ndeki feyezan kanalı da taştı. Kanaldaki suyun taşmasıyla bir çok evi su bastı. Gece 03.00 sıralarında İtfaiye ve belediye ekipleri kepçe ile yağmur altında taşkına neden olan feyezan kanalı üzerindeki dolgu köprüyü kaldırarak suyun akış yönünü açtı. Vatandaşlar da sabaha kadar evindeki suyu dışarı atmaya çalıştı. Mahalle sakinleri dolgu köprü nedeniyle kanalın sularının mahalleye döndüğünü belirterek, tepki gösterdi. Meteoroloji yetkilileri ise İskenderun\'a 24 saat içinde metrekareye 72 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDENRUNHatayDHAHATAYGeceKentinMeydan MahallesiKanaldakiVatandaşlarMahalleMeteoroloji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24