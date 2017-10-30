(Görüntülü Haber) İskenderun'da evleri su bastı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDENRUN(Hatay),(DHA) HATAY\'ın İskenderun ilçesinde gece sabaha kadar süren sağanak yağış nedeniyle bir çok evi su bastı. Gece uykudayken evini su basan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İskenderun\'da dün saat 22.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, yaklaşık 4 saat sürdü. Kentin bir çok yerinde su birinkintileri oluşurken, Meydan Mahallesi\'ndeki feyezan kanalı da taştı. Kanaldaki suyun taşmasıyla bir çok evi su bastı. Gece 03.00 sıralarında İtfaiye ve belediye ekipleri kepçe ile yağmur altında taşkına neden olan feyezan kanalı üzerindeki dolgu köprüyü kaldırarak suyun akış yönünü açtı. Vatandaşlar da sabaha kadar evindeki suyu dışarı atmaya çalıştı. Mahalle sakinleri dolgu köprü nedeniyle kanalın sularının mahalleye döndüğünü belirterek, tepki gösterdi. Meteoroloji yetkilileri ise İskenderun\'a 24 saat içinde metrekareye 72 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.