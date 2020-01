(Görüntülü Haber) İşkenceden korkan damat düğünden kaçtı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Yunusemre ilçesinde bir gelenek olan sağdıçların düğün işkencesinden korkan damat Ferhat Balaban, düğününden kaçtı. İlginç olay, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar mahallesinde meydana geldi. Yıllardır sürdürülen düğün geleneklerinde damada sağdıçları tarafından yapılan işkenceler, bu kez damadı düğününden kaçırdı. Damat, 28 yaşındaki Ferhat Balaban ve gelin 20 yaşındaki Berivan Aksoy, mahalledeki düğünle evlendi. Düğün boyunca damadın 22 sağdıcı, bütün eksikleri tamamlayıp, düğüne de yardımcı oldu. Ancak, gelin alma töreni ardından mahallede yıllardır sağdıçlar tarafından yapılan düğün işkencesine sıra gelince, damat kaçtı. Damat Balaban, gelinin eve getirilmesi ardından evin arka bahçesinden kaçtı. BULANA ÖDÜL Sağdıçlar, damadı her yerde aradı ancak, bulamadı. Akrabalarının yardımıyla düğünden kaçan Balaban\'ı bulanmayan sağdıçlar, 500 lira ödül vaad etti. Bir akrabasının yanında olduğu belirtilen damat Ferhat Balaban\'ın yanına ise gelin sonradan gitti. Damadın sağdıçlarından ve akrabası olan Cihan Balaban, düğün işkencesi için hazırlandıklarını, ancak damadın düğünden kaçtığını söyledi. Kendi düğününde bir çuval unun başından aşağı döküldüğünü anlatan Cihan Balaban, şöyle konuştu: \"Düğünün en güzel şekilde geçmesi için elimizden geleni yaptık. İstekleri yerine getirdik. Mahallemizin geleneğine göre, gelin eve geldikten sonra damat tekrar kuaföre götürülür, tıraş ettirilir. Bu bir eğlence. Üzerine un atıyoruz, boynuna çan takılıyor. Tüm yüzüne köpük sürülüyor, yalın ayak yürütülüyor. Islatılıyor, sırtına eşek semeri vuruluyor. Geçen yıl aynısını ben yaşadım. Ben daha fazla hazırlık yapmıştım. Ama bugün düğünde damat, gelini terk etti gitti. Bu görülmemiş bir şey. Bu kadar sağdıcın arasından kaçması imkansızdı. Biz gelin almaya gittik. Döndüğümüzde gelin arabadan inmeden damat itti, arka bahçeden kaçıp gitmiş. Her yerde aradık, mahallenin her yerinden sağdıçlar vardı. Gece belli bir saate kadar mahalleye girip çıkan arabalara baktık. Biz bulmak için elimizden geleni yaptık. Korkudan gelini bırakıp gitti. Bu korku ona ömür boyu yeter.\" Damadın diğer sağdıcı Yusuf Zafergül ise damadı ellerinden kaçırdıklarını söyledi. Zafergül, evinin önünde nöbet tuttuklarını ancak yakalayamadıklarını belirtti. Kendisinin de düğün işkencesinden korktuğunu söyleyen Zafergül, kara kara düşündüğünü söyledi. DAMATLAR HASTANELİK BİLE OLABİLİYOR Baba Hasan Balaban, oğlunun düğün işkencesinden kaçtığını anlattı. Baba Balaban, \"İşkenceler çok ağır. Biz de oğlanı düğünden kaçırdık. Çoğu damat evlenmekten kaçıyor. Damatların başına alçı, kireç bile döküyorlar. Damat gelinin yanına gidemeden hastanelik oldu. Bütün gece aradılar ama bulamadılar. Bulana 500 lira ödül koymuşlar\" dedi. Mahalle halkından Ahmet Delen ise \"Damatlar pek memnun değil. Bir çuval unu başından aşağı dökmüşlerdi. Kulaklarına kireç tozu kaçan bir damat hastaneye gitti. Damadı tebrik etmek lazım. 22 sağdıcın arasından kaçıp gitti\" diye konuştu. Damadın amcası Ekrem Balaban, damatların evlenmekten korktuğunu, düğünde adeta Çin işkencesi yapıldığını söyledi. Amca Balaban, \"Biz işkenceyi göze alamadık, damadı kaçırdık. 22 sağdıcın arasından aldık. Gece boyunca bulamadılar. Saat 03.00 gibi gelini de yanına götürdük. Daha önce düğün işkencesi bu kadar abartılı değildi. Damat için sıkıntılı bir durum oluyor. Akla hayale gelmeyecek şeyler yapıyorlar. Damat şekilden şekle sokuluyor\" dedi.