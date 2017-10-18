(Görüntülü Haber) İşkence gören yavru köpeğe, Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı

Arif KARAKAŞ VAN, (DHA) VAN\'da bilinçsiz kişilerce işkence edilip, kulağı kesilen yavru köpeğe, Van Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Talihsiz yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde ameliyata alındı. Kulağı dikilen yavru köpeğin aşıları yapılıp, vitamin takviyesinde bulunuldu. Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Veteriner İşleri Şube KMüdürlüğü ekipleri İpekyolu İlçesinde bir sokak köpeğine işkence edildiği ihbarı aldı. İhbar üzerine İpekyolu Belediyesi ile birlikte köpeğin bulunduğu noktaya giden ekipler kulağı kesilmiş köpeği hayvan ambulansıyla Büyükşehir Belediyesine ait bakım ve rehabilitasyon merkezine getirdi. Burada Veteriner hekim Mahmut Erçili tarafından ameliyata alınan yavru köpeğin kulağı yarım saatlik operasyonun ardından tekrar dikildi. Vücudunda morluklar oluşan ve bitkin düşen yavru köpeğin aşıları yapılarak vitamin takviyesinde bulunuldu. Sokak hayvanlarının korunması adına büyükşehir belediyesi olarak birçok yeniliğe imza attıklarını belirten Veteriner Hekim Mahmut Erçil, Ne yazık ki yavru köpek bilinçsiz vatandaşlar tarafından eziyete uğramış. Biz burada köpeğin tedavisini yaptık. Durumu şimdi iyi iç kulağında sorun yok duyma yetisi var. Yavru köpeği bir süre merkezimizde misafir edeceğiz. İyileştikten sonra köpeği tekrar aldığımız noktaya bırakacağız dedi.