(Görüntülü Haber) İşkence gördü, sakat kaldı, eroin bağımlısı kızın dramı yürek burktu

Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA) Adana\'da 14 yaşında uyuşturucuya başlayan Elif Koyez (28), eroin krizine girince defalarca evden kaçtı. Uyuşturucu satıcıları tarafından günlerce işkence gören, 3\'üncü kattan aşağıya atılıp sakat kalan Koyez\'in yaşam hikayesi yürek burktu. Merkez Seyhan ilçesi, Ziyaşapaşa Mahallesi\'nde ailesiyle yaşayan Elif Koyez\'in, küçük yaşta başladığı uyuşturucu hayallerini yok etti.Bırakmaya çalıştığı uyuşturucudan kurtulamayan Koyez, 14 yıl içinde evden kaçtığı dönemlerde uyuşturucu satıcıları tarafından bir eve kapatıldı. Koyez, defalarca bıçaklandı, saçı kesildi ve 3 gün boyunca dövüldü. Yaralı halde kaçıp hastaneye sığınan genç kız uzun süre tedavi görerek hayatta kaldı. Ailesi tarafından eve getirilen Koyez, gördüğü uyuşturucu tedavisinin ardından tekrar eroine başladı. SAKAT KALDI Geçen süre zarfından tekrar krize giren Koyez, evden kaçmaya devam etti. Son olarak yine uyuşturucu almaya giden genç kızın elinden parasını alan uyuşturucu satıcıları Koyez\'i, 3\'üncü kattan aşağıya attı. Ağır yaralanan genç kız, gördüğü tedaviye rağmen ayağından sakat kaldı. Koltuk değneğine mahkum olduğunu söyleyen Koyez, Uyuşturucuya ulaşmak için defalarca evden kaçtım. Sayısını ben bile hatırlamıyorum, beni bir eve kapattılar 3 gün boyunca türlü işkencelere maruz kaldım. Saçımı kestiler, o kadar dövdüler ki ölmek istedim. En sonunda 3\'üncü kattan aşağıya itildim, sakat kaldım. Bu illetten kurtulmak istiyorum dedi. Uyuşturucuya başlamadan önceki fotoğraflarına bakıp gözyaşı döken Koyez, Eskiden çok güzel bir kızdım, şimdiki halime bakıyorum o günlerden eser kalmamış. Beni görenler şaşırıyor. Gençlere sesleniyorum, bu illete bulaşmayın, ben yandım siz yanmayın dedi.Yakınları, Seyhan İlçe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla Elif Koyez\'in yakın zamanda, \'Çipli Uyuşturucu Tedavisi\'ne başlayacağını söyledi.