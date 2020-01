(Görüntülü Haber) İşkence davasında polislere yurt dışına çıkış yasağı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- MARDİN\'in Mazıdağı ilçesinde geçmişte bir polisin eşi ile ilişki yaşayan işadamı H.B.\'ye işkence ettikleri iddia edilen 4 polisin ve polise mukavemet ettiği iddia edilen işadamının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, \'işkence\' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polis memurları İ.D., A.S. ve G.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. İşkence davasının mağduru olan işadamı H.B., daha önce sanıklar hakkında soruşturma izni vermeyen Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek hakkında da Mardin Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Firari sanık E.T.\'nin ise FETÖ soruşturmasından arandığı ve yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Mersin\'de yasak aşk yaşadığı polis memuru İ.D.\'nin eşi T.D.\'den cinsel içerikli görüntülerini ve ev alması için verdiği parayı almak üzere 5 Eylül 2016 günü Mardin\'in Mazıdağı ilçesine giden ve burada polislerden işkence gördüğünü iddia eden, daha sonra kafa travması, 3 kaburga kemiği kırığı ve akciğer yaralanması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan işadamı H.B.\'nin davasına Mardin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya \'işkence\' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polisler İ.D., A.S. ve G.D. ile hakkında yakalama kararı olduğu için firari olan komiser E.T. katılmazken, \'görevi yaptırmamak için direnme\' ve \'hakaret\' suçundan 5 yıl hapis istemiyle yargılanan işadamı H.B. ve tarafların avukatları katıldı. TANIK POLİS: YERDE KAN DAMLALARI VARDI Duruşmada gelen evrakları okuyan Mahkeme Başkanı, olayla ilgili 3 tanığın Mazıdağı Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ifadelerinin alındığını, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Komiser E.T.\'nin ise yakalanamadığını söyledi. Tanık olarak ifadesi alınan polis memuru M.Ö. takviye ekip talep edilmesi üzerine olay yerine gittiğini belirterek, \"Karanlık olduğu için birbirlerine vurup vurmadıklarını görmedim. Sivil olan H.B. yere düşmüştü. Bir polis yere düşen H.B.\'yi kaldırdı. H.B.\'nin polislere karşı mukavemeti veya fiziki müdahalesi yoktu. Şahısları emniyete getirdiğimizde H.B.\'nin üzerinde kan yoktu. Odadan gürültü sesleri geliyordu. O tarafa yöneldiğimizde sanık polis İ.D., konunun terör olayı olduğunu, karışmamamız gerektiğini, bizzat ilgilendiğini söyledi. Odada 1.5 saat kaldılar. Bir süre sonra H.B., sanıklardan G.D. tarafından lavaboya götürüldü. Gömleğinde kan vardı, bitkin ve kolu karnında çökük durumdaydı. Yerde kan damlaları vardı. İşadamının bulunduğu odada sanık polisler G.D. ile İ.D. vardı. Lavaboya giderken durumu ve bağırma seslerinden, H.B.\'ye karşı dayak olayının olduğunu sezdik. İşadamı H.B. olay yerinde bize karşı direnmedi. Zaten araca kelepçesiz bindirmiştik\" dedi. DOKTOR:YÜZÜNDE MORLUKLAR VARDI, KULAĞINDAN KAN GELİYORDU Olay gecesi İşadamı H.B.\'nin götürüldüğü Mazıdağı Devlet Hastanesi Nöbetçi Doktoru S.M. ise tanık olarak verdiği ifade de, \"H.B.\'nin kulağından kan geliyordu ve yüzünde morluklar vardı. Vücudunun sırt kısmında da arbede ve darp bağlı sürtünme benzeri cilt zedelenmeleri vardı. Ayağa kalktığında zorlanıyordu\"diye konuştu. İŞADAMININ AVUKATLARI: SANIK KOMİSER YURT DIŞINA KAÇTI İşadamı H.B.\'nin avukatları Serhat Ölmez, Önder Kılıç, Uğurcan Tozlu ve Erdal Baltalı ise, sistematik şekilde işkence yapan sanık polislerin tutuklanması gerektiğini belirterek, \"Müvekkilimiz yoğun bir işkenceye maruz kalıp, ölümden dönmüştür. Buna rağmen failleri dışarıdadır. Sanık polislerden İ.D.\'nin tanık olarak dinlenen kişileri yönlendirmeye çalıştığı önceki celsede tutanakla tespit edilmiştir. Sanığın adil yargılamayı etkilemeye yönelik bu eylemi hakkında suç duyurusunda bulunulsun. Yakalama emri çıkarılan sanık E.T.\'nin FETÖ soruşturmasından arandığı ve yurt dışına kaçtığını öğrendik\" dedi. Duruşmada söz hakkı verilen İşadamı H.B. ise, sanık polis İ.D.\'nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini belirterek, \"Sanık beni rahatsız etmeye devam etmiştir. Bununla alakalı Whatshap mesajları ve facebook paylaşımlarını mahkemenize sunuyorum\"dedi. Firari sanık E.T. hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar veren Mahkeme, sanık polis memurları İ.D., A.S. ve G.D. hakkında yurt dışına çıkış yasaklı adli kontrol kararı verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. SORUŞTURMA İZNİ VERMEYEN KAYMAKAM HAKKINDA SUÇ DUYURUSU İşadamı H.B., \'işkence\' suçundan yargılanan polisler hakkında soruşturma izni vermeyen Mardin\'in Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan H.B., kendisine yönelik işkence suçu işlendiğini belirterek, \"Mazıdağı Kaymakamı, kendisine intikal eden bir başvuru olmadan, savcılığın resen yürüttüğü soruşturmaya müdahil olmak istercesine, şüpheli polisler hakkında soruşturma izni vermediğine dair kararını bize ve soruşturma dosyasına gönderdi. Kaymakam\'ın böyle bir yetkisi olmadığını bilmediğimiz halde karara itiraz ettik. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi itirazımızı kabul edip, Kaymakamlığın soruşturma izni vermeme kararını kaldırdı. Mazıdağı Kaymakamı buna rağmen 1 Haziran 2017 günü yeniden soruşturma izni vermedi. Bu hali ile Kaymakamın, Mardin 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam eden davamızda aleyhimizde delil oluşturmak istediği ve yetkisinin dışına çıkarak, kendisi ile alakalı olmayan bir durumda karar verdiği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Mazıdağı Kaymakamı Halit Benek\'ten davacı ve şikayetçiyim\" dedi.