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(Görüntülü Haber) İşitme engelli ikiz atletler, ölen babalarının anısı için şampiyonluk istiyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- MERSİN'de çiftçilikle uğraşan ailelerine yardım ederken babalarının teşviğiyle spora başlayan işitme engelli tek yumurta ikizi milli atletler Hasan ve Hüseyin Baydaş (24), 4 yıl önce ölen babalarının başarılı sporcu olma

13 Şubat 2018 14:07

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- MERSİN\'de çiftçilikle uğraşan ailelerine yardım ederken babalarının teşviğiyle spora başlayan işitme engelli tek yumurta ikizi milli atletler Hasan ve Hüseyin Baydaş (24), 4 yıl önce ölen babalarının başarılı sporcu olma isteğini yerine getirmek için olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Mersin\'de çiftçilikle geçimini sağlayan Baydaş ailesinin 9 çocuğundan tek yumurta ikizi Hasan ve Hüseyin, işitme engelli dünyaya geldi. Babaları Nuh Baydaş\'ın yönlendirmesiyle küçük yaşta futbol ve voleybola ilgi duyan kardeşler, tartan pistte antrenman yapan atletlerden etkilenerek, 16 yaşında atletizme başladı. Eğitim ile spor hayatından kalan zamanlarda tarlada çalışarak eilelerine yardımcı olan Hasan ve Hüseyin kardeşlere en büyük destek babalarından geldi. Babasının teşviki ve maddi ve manevi desteğiyle yarışlara katılan ikiz atletler, atletizmdeki ilk yıllarında Türkiye şampiyonluğunu kazanıp, milli takıma seçildi. 8 yıldır İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nda önemli başarılar elde eden ikiz atletler, ailelerinin gururu oldu. AVRUPA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYORLAR Milli takımda 4x400 bayrak yarışı takımında yer alan Hasan ve Hüseyin Baydaş, ay yıldızlı formayla Avrupa ikinciliği, dünya ve olimpiyat üçüncülüğü elde etti. Belarus\'ta düzenlenecek Atletizm Avrupa Salon Şampiyonası\'na Antalya\'da hazırlanan İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nın kampında yer alan Baydaş kardeşler, şampiyonada milli formayla madalya kazanmak istediklerini anlattı. Kampta baş antrenör Salih Öztürk gözetiminde şampiyonaya hazırlanan Hasan ve Hüseyin kardeşler, 2019\'da Avrupa Açık Pist Şampiyonası, 2020\'de dünya şampiyonasında madalya hedeflediklerini, en büyük hedeflerinin ise olimpiyatta milli takımımla madalya kazanmak olduğunu söyledi. Başarılarında 4 yıl önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden babalarının büyük katkısı olduğunu ifade eden ikiz atletler, \"Bizi yarışlara götürür ve desteklerdi. Samsun\'da babamız için koşmuştuk. Formamızın içerisine babamızın fotoğrafını koşmuştuk. Bayrak yarışında milli takım olarak üçüncü olduk ve koşu sonrası sevincimizi babamızın fotoğrafıyla yaşadık. Bizim için gurur vericiydi. Bundan sonraki yarışlarda babamız için koşacağız. Babamız bizim başarılı, şampiyon sporcular olmamızı isterdi, onun için çok çalışacağız.\"

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