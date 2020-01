(Görüntülü Haber) Işık: Terör örgütleriyle ittifak yapmak, yılanla çuvala girmek gibidir

Ergün AYAZ-Çağla DAŞÇI/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, günümüzde küresel terörle karşı karşıya olunduğunu belirterek, \"Mücadelenin de küreselleşmesi ve amasız, fakatsız, terör örgütleri arasında hiçbir ayrım göstermeden yapılması gerekiyor. DEAŞ ile PYD ve YPG ile mücadeleyi meşru görmezseniz o terör, eninde sonunda size döner. Terör örgütleriyle dolaylı veya doğrudan ittifak yapmak, yılanla çuvala girmek gibidir\" dedi. SANTEK 4\'üncü Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi\'nde açıldı. Fuarın açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile sanayici ve işadamları katıldı. Fuarda açılış konuşması yapan Başbakan Yardımcısı Işık, Hakkari\'de 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıyla ilgili şöyle dedi: \"Bu sabah, acı bir haberle uyandık. Hakkari\'de hain terör örgütünün, havanın da puslu olmasından faydalanarak, gerçekleştirdiği saldırıda 8 şehidimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Yine dün Şile\'de batan gemide hayatını kaybeden gemicilerimizin ailelerine başsağlığı, kendilerine rahmet diliyorum. Şu ana kadar bulunamayan kardeşlerimiz için de bulunması için gayret gösteriliyor. Terör küreselleşti. Terörle mücadelen de küreselleşmeli. Dünyanın en güvenli şehirlerden kabul edilen New York\'ta terör saldırısı oldu. Bu terör saldırısı dolayısıyla orada da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu, üzerinde dikkatle ve itinayla durulması gereken bir konu. Artık günümüzde, küresel bir terörle karşı karşıyayız. Terör küreselleşti. Artık hiç kimse, \'Benim evim, benim ülkem güvenli\' diyemiyor. Artık hiç kimse, \'Şu bölgede ne olursa olsun, beni etkilemez\' lüksüne sahip değil. Terörün küreselleştiği bir dönemde, mücadelenin küreselleşmemesinin ağır sonuçları oluşacağını bilmemiz lazım. Gerek ülke ve gerek bölge olarak gerekse dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreçte belirsizlikler, arttı. Artık teknolojinin de oluşturduğu imkanlar, insanların hayrı için de kolaylaştırıcı ve insanların zararı için de çok hızlandırıcı etkiye sahip hale geldi. Böyle durumda, özellikle terör ve iklim değişikliği gibi ortak mücadele edilmesi gereken alanlarda hiç kimsenin mücadeleden kaçmaması gerekiyor.\" Terörün Ortadoğu ya da Latin Amerika\'ya özgü bir olgu olmaktan çıktığını dile getiren Işık, sözlerini şölle sürdürdü: \"Terör; dünyada her an her yerde ortaya çıkacak büyük bir hastalık olarak dünyanın önünde. Artık mücadelenin de küreselleşmesi ve amasız, fakatsız, terör örgütleri arasında hiçbir ayrım göstermeden yapılması gerekiyor. DEAŞ, El Kaide, PKK, terör örgütüdür; ama PYD, YPG de terör örgütüdür. DEAŞ, PYD ve YPG ile mücadeleyi meşru görmezseniz o terör, eninde sonunda size döner. Terör örgütleriyle dolaylı veya doğrudan ittifak yapmakn yılanla çuvala girmek; gibidir. Yılanla çuvala girenin akıbetini, bilmeyen olamaz. Onun için terör örgütleriyle mücadeleyi bırakmamak ve küresel iş birliğini sonuna kadar zorlamak, bütün ülkelerin birinci görevidir\" diye konuştu. Yıllardır terör örgütü PKK ile mücadele edildiğini ve PKK\'nın kimler tarafından nasıl beslendiğini bildiklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Işık, şunları kaydetti: \"Artık daha düne kadar \'Bizim bölgemizde terör yok\' diyen pek çok ülke, \'Terör etkilerini nasıl minimize ederim?\' diye düşünmeye başladı. İki hafta arayla önce Endonezya sonra Tayland\'a yani Asya\'ya gittim. Birkaç sene öncesine kadar konuşulmayan konular, Asya kalbinde de konuşulmaya başlandı. Bu konuda çok fazla kayıp vermiş, acılar çekmiş hükümetin bir mensubu olarak söylüyorum. Biz, yıllardır PKK ile mücadele ediyoruz. PKK\'nın kimler tarafından nasıl beslendiğini, ülkemizin gücünün kırılmasını, siz sanayicilerimize, iş insanlarımıza, ülkemizin kalkınmasına yönelik çalışan insanlarımıza aktarılması gereken kaynakların terör ve terörle mücadeleye aktarılarak, ülkemizin hızının nasıl kesilmesi için örgütlerin desteklendiğini çok iyi biliyoruz. O dönemde, bundan medet umanlar, şimdi aynı belayla karşı karşıyalar. Biz, hiçbir ülkenin bu noktada terörden dolayı kayıp yaşamasını istemiyoruz. Biz yaratılanı severiz yaratandan dolayı. Onun ne diline ne tenine bakarız. İnsanın insan olmaktan kaynaklanan hakkı, bizim için her türlü tartışmanın dışındadır. Dünyada pek çok belirsizlik var. Irak\'ta gelişmeler, 24 saatte değişiyor ki gündem, 24 saat içinde eskiyor. Suriye, her an değişik bir olayla karşılaştığımız bir ülke konumunda. Ortadoğu coğrafyası, sıkıntılı. Birtakım büyük problemler, bakıyorsunuz gün geçmiyor ki gün yüzüne çıkıyor. Kuzey Kore ile ilgili sorun ortada. Bu kadar belirsizliğin aynı anda yaşandığı çok az dönem olmuştur. Biz işimizi gücümüzü bırakıp, paydos etmiyoruz. Aksine bu dönemlerde daha sağlam durmak daha dikkatle çalışmak daha öncelik haline geliyor.\" \'FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİ KIRILMIŞTIR\' FETÖ ile ilgili temizlik sürecinin hiç aksatmadan sürdürüleceğini de belirten Işık, Türkiye\'nin 15 Temmuz 2016\'da hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını, Türk milletinin çelikten iradesini, hiçbir merminin delemeyeceğini gösterdiğini anlattı. Işık, şunları ekledi: \"Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın çağrısıyla bu darbe teşebbüsü, bertaraf edildi. Başta Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm devlet kurumlarımızdan bu hain örgüt, büyük itinayla temizlenmeye devam ediliyor. FETÖ terör örgütünün beli kırılmıştır. Temizlik süreci de hiç aksatmadan sürdürülecektir. Bir taraftan terör örgütleriyle mücadele diğer taraftan darbe teşebbüsünün getirdiği zorluklar, sıkıntılar; ama sizlerin sayenizde iş insanlarımız, bu ülke için üreten ve çalışan insanlarımız sayesinde Türkiye 2017 yılının birinci çeyreğini yüzde 5.2, ikinci çeyreğini de yüzde 5.1 büyümeyle kapattı. Bu, dünyada Çin ve Hindistan\'dan sonraki büyüme rakamı.\"