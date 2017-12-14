(Görüntülü Haber) Işık: Müslüman ülkeler bir olsa sorunlar, çözüm üretilebilir hale gelecek

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın İstanbul zirvesinde alınan kararların, dünyada geniş yankı bulduğunu söyledi. Işık, \"Başımıza gelen pek çok sorun, İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olamamasından kaynaklanıyor. Eğer Müslüman ülkeler, bir ve beraber olsa bu ülkelerin sorunlarının büyük bir kısmı, ya hiç yaşanmaz ya da çok kolay çözüm üretilebilir hale gelecektir\" dedi. Başbakan Yardımcısı Işık, çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere uçakla Kars\'a geldi. Işık, Harakani Havalimanı\'nda Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı Vekili Yakup Yıldız, Kars Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, kurum müdürleri ve partililer tarafından karşılandı. Başbakan Yardımcısı Işık, daha sonra Kars Valiliği\'ne geçerek, burada yatırımlarla ilgili brifing aldı. Valilikte, İstanbul\'da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesini değerlendiren Işık, üye ülke liderlerinin dünyada yankı bulan kararlar aldığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump\'ın bölgeyi uzun süre kaosa sürükleyeceğini belirttiği kararı öncesi yapılan uyarıların dikkate alınmadığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Işık, şöyle konuştu: \"Başkan Trump\'a bu yönde de ciddi çağrılar oldu. Böyle bir kararın alınmaması ve alınan bu kararın bölgenin barışına asla katkı sağlamayacağı, bölgedeki süreci bozacak ciddi bir sıkıntının olacağı pek çok ülke ve lider tarafından ifade edildi. Bu karara tepki gösterebilecek en güçlü örgüt, Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın dönem başkanı sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanı\'mızdı. Bütün İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerine çağrı yaptı ve dün İstanbul\'da fevkalade başarılı bir zirve gerçekleşti. Oradaki çağrı da bütün dünyada geniş bir yankı buldu. Bütün İslam ülkeleri, Doğu Kudüs\'ün bağımsız Filistin Devleti\'nin başkenti olduğunu tanıma çağrısı oldu. Dünkü zirve, bu konuda atılmış büyük bir adımdır. İnşallah, bu adımlar sonuç verir.\" İsrail ile ABD\'ye yönelik bazı İslam ülkelerinin tepkisiz kaldığını savunarak, bu durumu eleştiren Başbakan Yardımcısı Işık, Latin Amerika ülkelerinde de Filistin hassasiyeti olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kudüs konusundaki tavrını net olarak ortaya koyduğuna dikkat çeken Işık, \"Bu tavrın bütün ülkeler tarafından gösterilmesiyle birlikte ben, inanıyorum ki İsrail, kendini bu kadar güçlü hissedemez. İsrail\'e destek veren güç ve yapılar, kendilerini bu kadar güçlü hissedemez. Başımıza gelen pek çok sorun, aslında İslam dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde olamamasından kaynaklanıyor. Müslüman ülkelerin kendi önceliklerini bir kenara koyup, ortak bir zeminde, ortak paydalarda buluşamamasından kaynaklanıyor. Bir ülkenin değil, birçok ülkenin ortaklık yapması gerekiyor. Eğer Müslüman ülkeler, bir ve beraber olsa bu ülkelerin sorunlarının büyük bir kısmı, ya hiç yaşanmaz ya da çok kolay çözüm üretilebilir hale gelecektir\" diye konuştu.