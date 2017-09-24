(Görüntülü Haber) Işık: Kuzey Irak'taki referandumun faydası olmayacak (2)

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'ANKARA'NIN GÖNDERDİĞİ PARALARI TERÖRÜ FİNANSE ETMEKTE KULLANDILAR' Diyarbakır Valiliği'nden sonra Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, daha sonra Ak Parti Yenişehir ilçe kongresine katıldı

24 Eylül 2017 23:29

\'ANKARA\'NIN GÖNDERDİĞİ PARALARI TERÖRÜ FİNANSE ETMEKTE KULLANDILAR\'

Diyarbakır Valiliği\'nden sonra Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, daha sonra Ak Parti Yenişehir ilçe kongresine katıldı. Işık, kongrede belediyelerin insanlara hizmet yapılsın diye Ankara\'nın gönderdiği paraları hizmet için kullanmadıklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Ne yaptılar? Dağa gönderdiler, terör örgütünü finans etmekte kullandılar hiçbir demokratik devlet, buna rıza gösteremez. Hiçbir demokratik devlet halk için harcansın diye gönderilen paraları, terör örgütüne aktarmayı demokrasi diye mazur göremez. Aksine demokrasi ve şiddet asla ve asla yan yana gelmez. Şu kısa sürede Diyarbakır\'ın çehresi değişmeye başladı. Niye? Çünkü, size hizmet yapılsın diye Ankara\'nın gönderdiği paralar dağa gitmiyor. Size hizmet olarak geliyor. Son dönemlerde devletimizin, hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin terör örgütüne yönelik gösterdiği amansız mücadele, gösterdiği kararlı tavır Allah\'a hamd olsun halkımız tarafından destekleniyor. Biz burada hukukun içinde kalmak şartıyla hiçbir teröristin, hiçbir eşkıyanın milletimizin huzurunu bozmasına, güvenliğini sekteye uğratmasına, rahatını kaçırmasına müsaade etmiyoruz. Çok büyük bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadelede sonuna kadar yürüyecek, bir tek masum insanımızın kılına halel getirmeden, hiçbir teröristin de bölgede insanımıza musallat olamayacağı ortamı hazırlıyoruz. Bunu hazırladığımız anda da göreceksiniz Diyarbakır yeniden şahlanacak.\"

Kongreden sonra Başbakan Yardımcısı Işık ile beraberindekiler daha sonra merkez Yenişehir İlçesi Ofis Gevran Caddesi\'ndeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

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