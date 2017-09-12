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(Görüntülü Haber) Işık ihlali yapan kamyonet motosiklete çarptı: 1 ölü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonetin çarptığı motosikletteki Reyhan Pekşen öldü

12 Eylül 2017 17:17

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene İlçesi\'nde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonetin çarptığı motosikletteki Reyhan Pekşen öldü. Kaza anı, güvenlik kameraları ile kaydedildi. Kaza, Ergene İlçesi\'ndeki Velimeşe Mahallesi\'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Cemal A., yönetimindeki 59 YZ 836 plakalı kamyonet ile iddiaya göre, ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta geçiş yapınca, Reyhan Pekşen yönetimindeki 59 PA 836 plakalı motosiklete çarptı. Şiddetli çarpma nedeniyle metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Reyhan Pekşen, kaza yerinde öldü. Kaza anı, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Kamyonet sürücüsü Cemal A., gözaltına alınırken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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