(Görüntülü Haber) İşgalden kurtuluşu zirvede kutladılar (Yeniden)

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - İSTANBUL\'daki Erzurumlular Vakfı üyeleri, kentin işgalden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümünü Palandöken\'in zirvesinde kutladı. Erzurum Kadın ve Erkek Bar Ekibi\'nin kıyafetlerini giyen Erzurum Kayak Kulübü sporcuları, zirveden, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle indi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte, Palandöken\'in 2400 rakımındaki bir otelin önünde düzenlenen etkinliğe katılanlar, Erzurum\'un işgalden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü gecede, Türk bayraklarıyla kayak pistine çıkan Erzurumluların, Kadın ve Erkek Bar Ekibi\'nin kıyafetlerini giydiği görüldü. Zirveden taşıdıkları Tük bayrakları ve meşalelerle inen Erzurum Kayak Kulübü sporcuları ise alkışlarla karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler anısına saygı duruşunda bulunan kalabalık, ardından İstiklal Marşı\'nı okudu. Şehitler nedeniyle işgalden kurtuluş gecesinde daha önce yapılması planlanan eğlence programları ise iptal edildi. Erzurum\'un yöresel türkülerinin okunduğu geceye yaklaşık 300 kişi katıldı. Davetlilere, zirvede kesilen et döner ile ayran ikram edildi. Geceye katılanlardan Haluk Kırcı, uzun süredir gelmediği memleketi Erzurum\'u çok özlediğini belirterek, \"Derneğin misafiri olarak Erzurum\'un işgalden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümü sebebiyle kutlamalara geldik. Afrin\'deki şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, Afrin\'de savaşan yiğitlerimize de kuvvet temenni ediyoruz. Erzurum\'u çok özledim, her sokağında, her caddesinde hatıralarım var. Erzurum\'a şiirler yazmış bir adamım. Erzurum; evliyalar, yiğitler ve gerçek dadaşların diyarıdır. Erzurum\'a gelemesek de özlemlerimiz ve hasretlerimizde yaşatıyoruz\" diye konuştu. İstanbul Erzurum Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Birol Yerkaya ise geceyle ilgili şunları söyledi: \"Erzurumlu ve Erzurum\'da olmak bir ayrıcalıktır. Gurbetteki Erzurumlular olarak böylesine güzel, anlamlı bir günde zirvede buluştuk. İşgalden kurtuluşumuzun 100\'üncü yılını çoşku ile kutladık. Böylesine anlamlı bir geceye katılmak için İstanbul\'dan 300 kişilik bir ekiple Erzurum\'a geldik. İnşallah, buraya daha sık geleceğiz. Bu etkinlikler ve sosyal projelerimizi her platform ve her yerde duyurmaya çalışacağız.\"