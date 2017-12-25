(Görüntülü Haber) İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu

İbrahim UĞUR ERBAA (Tokat), (DHA)İSTANBUL\'da 13 yaşındayken işçi olarak çalışma hayatına adım atan 35 yaşındaki Mesut Er, 2006 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinde küçük bir atölye olarak kurduğu iş yerini yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü. Tokat\'ta 4 yıl üst üste vergi rekortmeni oldu. Tokat\'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Mesut Er, 1995 yılında yakınlarıyla birlikte gittiği İstanbul’da altyapı malzemeleri üreten bir fabrikada çalışmaya başladı. Yıllarca işçi olarak çalışan Er, 2006 yılında İstanbul’da çalışarak biriktirdiği paralarla memleketi Erbaa’da altyapı malzemeleri üreten bir atölye açtı. Atölyenin başına ağabeyi Ramazan Er’i geçiren Mesut Er, 2 yıl daha İstanbul’da çalıştı. Daha sonra memleketine dönerek, atölyesinin başına geçti. Er, yıllar içerisinde yaptığı yatırımlarla atölyesini yaklaşık 350 kişinin çalıştığı bir fabrikaya dönüştürdü. Erzincan, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum ve Sinop illerine iş yapmaya başlayan firma, 2013, 2014, 2015 ve 2016\'da 4 yıl arka arkaya Tokat’ta gelir vergisi rekortmeni oldu. Firma, bünyesinde bir taş ocağı ile oturma bankları ve çöp kutuları gibi üst yapı malzeme üretimi yapan bir fabrika daha açarak 2017 yılında faaliyete başlattı. Firmanın yatırım miktarı yaklaşık 30 Milyon liraya ulaştı. \'BU İŞE ÇEKİRDEKTEN BAŞLADIK\' Bu işe kendi birikimleriyle küçük bir yatırım olarak başladıklarını anlatan Mesut Er İstanbul’da yine bu sektörde hizmet veren değişik firmalarda çalışmaya başladık. Yani bu işin çekirdeğinden başladık. İşçilik hayatımız uzun yıllar devam etti. Kardeşlerimle, amca çocuklarıyla birlikte 2006 yılına kadar işçilik hizmetimiz devam etti. Bu zaman zarfında da bu işte kendimizi yeterince yetiştirdik. O dönemlerde cüzi de olsa biraz birikimimiz oldu. Kendi memleketimizde küçük de olsa bir başlangıç yapmak istedik. Hem bölgemizde böyle bir ihtiyacın olduğunu fark ettik. Hem de bölgemizde yeni bir işletme alanı kurulsun istedik. Bunu zaten büyük şehirlerde yeterince yapan var. Anadolu\'da kendi bölgemizde faydalı olmak için böyle bir işletmeyi 2006 yılında Erbaa\'da faaliyete başlattık. Şimdi yüzlerce işçimiz çalışıyor. Ciddi bir azim gösterdik. İşi de iyi biliyorduk. Çünkü çekirdeğinde yetiştik. Başarının en önemli kuralı o işi iyi bilmek. dedi. \'VERGİ REKORTMENLİĞİNİ KİMSEYE KAPTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ\' Şimdi fabrikalarında yüzlerce kişiyi istihdam ettiklerini belirten Er 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Tokat’ta gelir vergisinde birincisiyiz. Bu şekilde de devam edecek. Vergi rekortmenliğini kimseye kaptırmayı düşünmüyoruz. Aynı şekilde devam edecek inşallah. diye konuştu.