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(Görüntülü Haber) İşçi kardeşler patron oldu

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- YILLAR önce Muş'un Yazla köyünden işsizlik nedeniyle İstanbul'a göç eden 6 kardeş, girdikleri bir tekstil fabrikasında yıllarca işçi olarak çalıştı

03 Ocak 2018 19:51

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- YILLAR önce Muş\'un Yazla köyünden işsizlik nedeniyle İstanbul\'a göç eden 6 kardeş, girdikleri bir tekstil fabrikasında yıllarca işçi olarak çalıştı. Bilgi ve birikimlerini birleştiren 6 kardeş, biri İstanbul\'da diğeri Muş\'ta iki atölye açtı, kendi işlerinin patronu oldu. Tekstil işini öğrenen kardeşlerden Şaban (29) Yunus (27) ve Hüseyin Çelik (24), 2017 yılında baba ocağına dönerek İstanbul\'da kurdukları atölyenin aynısını Muş\'ta açtı. Çelik kardeşler, İl Özel İdare\'ye ait bir iş yerini kiralayarak İş ve İşçi Bulma Kurumu\'ndan 65 işçiyi de çalıştırmaya başladı. Burada ürettikleri pantolonları başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Avrupa\'ya ihracat ettiklerini belirten Şaban Çelik, \"İşsizlik nedeniyle kardeşlerimle birlikte İstanbul\'a gittik. Hepimiz bir tekstil fabrikasına girip 7 yıl işçi olarak çalıştık. İşi çok iyi öğrendikten sonra artık kendi işyerimizi açmaya karar verdik. İstanbul\'da bir atölye açtık ve işlerimiz çok iyi. Daha sonra memleketimiz Muş\'a da yatırım yapmaya karar verdik. Burada kiraladığımız İl Özel İdare\'ye ait bir yerde atölye kurduk. 65 kişiyi bu atölyede çalıştırmaya başladık. Hem İstanbul\'da hem de burada işlerimiz çok iyi. Bizim bu başarı hikayemiz umarım herkese örnek olur. Atalarımızın de dediği gibi bir elin nesi var iki elin sesi var. Güç birliği ettiğinizde tek yumruk olduğunuzda başaramayacağınız iş yoktur. Bizde patron yok. Hepimiz işçi gibi çalışırız\" diye konuştu. İşçiler de hemşehrileri kardeşlerden memnun olduklarını belirterek, isteklerinin bu gibi iş yerlerinin memleketlerinde çoğalarak işsizlik sayısının azaltılması olduğunu söyledi. Diğer 3 kardeşin ise İstanbul\'daki atölyenin başında oldukları öğrenildi.

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