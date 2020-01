(Görüntülü Haber) İşadamı Doğan'dan geleceğin girişimcilerine altın öğütler

Burak GEZEN ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE Koleji\'nde 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk dersini veren Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, başarı öyküsünü anlatıp, geleceğin girişimcilerine altın değerinde öğütler verdi. Çanakkale Koleji, 22\'nci eğitim öğretim yılına düzenlenen törenle başladı. Kolejin konferans salonundaki törene, Çanakkale Belediyespor Bayan Voleybol Takımı teknik heyeti ve oyuncuları ile birlikte öğrencilere ilk dersi vermesi için davet edilen, Doğtaş ve Kelebek gibi lider mobilya markalarını da bünyesinde bulunduran Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da katıldı. Başarı öyküsünü anlatan Doğan, devlet memurluğundan istifa edip, Türkiye\'nin lider mobilya markalarının patronluğuna başladığını dile getirdi. Doğanlar Yatırım Holding\'in mobilya bölümünde şuanda 2 bin kişinin çalıştığını, atölyelerdeki çalışanlarla birlikte bu rakamın 5 bine yaklaştığını söyleyen Doğan, Başarıyı yakalamak için öncelikle bir hayal kurmalıyız ve onun da peşinden gitmeliyiz. Her şey hayalle başlar. Hedefimizi belirlememiz lazım. Sizler de kendinize 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık hedefler koyabilirsiniz. Kiminiz doktor olmak isteyebilir, kiminiz mühendis. Ya da kendi kişisel markanızı yaratabilirsiniz. Size tavsiyem akıllı insanlarla arkadaş olmanız, iş yapmanız. Pozitif düşünce gücünü bırakmamanız lazım. \'Yok, biz yapamayız hocam, bizde para yok\' demeyin. Ben bugüne kadar yaptığım hiçbir işte para harcamadım. Çünkü sıfırla başladık. Bugüne kadar da hiç param olmadı. Bende şimdi para var. Eğer sizin bir projeniz varsa, ben melek yatırımcıyım, buyurun gelin. Para konusunu gündeminizden çıkarın. Ben diyorum ki, varsa projen gel beni bul. Muhtemelen senin projeni karşılayacak bir para bende vardır. Bunu sizi motive etmek için söylüyorum diye konuştu. BİRKAÇ YABANCI DİL ÖĞRENİN Türkiye\'deki her 4 kişiden birinin işsiz olduğuna dikkat çeken işadamı Davut Doğan, ?Gençlerimiz işsiz. Dolayısıyla böyle bir okulda okumak sizin için çok büyük bir avantaj. Ama rakibiniz çok. Biz ne yapıyoruz, her sektörde rakiplerimizi biliyoruz ve o rakiplere karşı strateji geliştiriyoruz. Rakiplere karşı farklı olmaya çalışıyoruz. Bugün Doğtaş ve Kelebek farklı olmasaydı Türkiye\'de 90 bin mobilyacının olduğu yerde ilk ikiyi, ya da üçü konuşmazdı. Demek ki farklı olmak gerek. Aynı şey sizin için de geçerli. Yani ileride sizin 4 arkadaşınızdan birisi işsiz olarak karşınıza çıkacak. Sosyal olmanız, daha güçlü bir CV oluşturmanız lazım. Rakiplerinizden daha farklı olmanız lazım. Örneğin İngilizce bilmek yeterli değil. Yani Çin\'ce öğrenmelisiniz. Hindistan dünyanın en büyük ekonomileri arasına girecek. Hindistan dilini öğrenmelisiniz. İtalyanca öğrenmelisiniz. Ya da bir mühendis olacaksanız mühendislik konusunda önemli yeri olan Almanya\'nın dilini öğreneceksiniz. Çünkü biliyoruz ki ileride işimiz çok zor. Bu işsizler sayısı daha da artacak. Bu Türkiye\'nin sorunu değil, dünyanın sorunu haline gelecek dedi. Çanakkale Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karakaş, dersin sonunda işadamı Davut Doğan\'a plaket takdim ederek, katılımı nedeniyle teşekkür etti. Kolejdeki eğitim öğretim yılı açılışı, eğitimci kadrosunun tanıtımı, eğitim kadrosuna yeni katılanlara rozet takılması, öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.