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(Görüntülü Haber) İş yerinin önünde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kırtasiyeci Murat Arslan iş yerinin önünde bulduğu, içinde 17 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti

16 Şubat 2018 18:11

ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesinde, kırtasiyeci Murat Arslan iş yerinin önünde bulduğu, içinde 17 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti. Arslan\'a teşekkür eden cüzdanın sahibi Almanya\'dan emekli Nazife Gün (75), parayı tedavi masrafları için biriktirdiğini söyledi. Pehlivanlar Mahallesi\'ndeki evinde yalnız yaşayan Almanya\'dan emekli Nazife Gün, özel bir hastanede tedavi olmak amacıyla bankada biriktirdiği 17 bin 115 lirayı çekti. Gün, cüzdanına koyduğu parayı ceketinin iç cebine yerleştirmek isterken banka şubesinin hemen yanındaki kırtasiyenin önünde düşürdü. İş yerinin önündeki cüzdanı fark eden Murat Arslan, Çaycuma Belediyesi\'ne durumu bildirdi. Yapılan anons üzerine cüzdanını düşürdüğünü fark eden Nazife Gün, belediyeye gitti. Cüzdanın kendisinin olduğunu söyleyen Gün, belediye görevlileriyle birlikte kırtasiyeye gitti. Kırtasiye sahibi Murat Arslan, içinde 17 bin 115 lira olan cüzdanı Nazife Gün\'e teslim etti. Sevinçle Arslan\'a sarılan Gün, \"Artık benim ebedi, manevi oğlumsun. Sen benim yavrumsun\" diyerek teşekkür etti. Arslan, cüzdanı dükkânın önünde bulduklarını anlatarak, \"Başkası görmeden hemen Çaycuma Belediyesi\'ni arayıp durumu bildirdik. Belediye anons yaptı. Teyzemiz, hastaneye gidiyormuş. Parasını teslim ettik\" dedi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da kırtasiyeci Murat Arslan\'ı duyarlılığından dolayı tebrik etti.

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