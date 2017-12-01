(Görüntülü Haber) İş, sanat ve kültür dünyası Beyoğlu'nda buluştu

İSTANBUL, (DHA)-BEYOĞLU Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG) Beyoğlu’nun geleceğini yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin de katıldığı \"Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması\" adlı programda; iş, sanat ve kültür dünyasından onlarca ünlü isim yer aldı. Grand Pera\'da gerçekleşen programda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ Başkanı M. Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada, Beyoğlu’nda yapılan dönüşümlerin başarısına dikkat çekti. “BEYOĞLU, TARİHİN EN BÜYÜK TALEBİYLE KARŞI KARŞIYA” Beyoğlu’nun tarihin en büyük talebiyle karşı karşıya olduğuna vurgu yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi: “Beyoğlu hafta içi bin kişi hafta sonu 3 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Artık çocuklar da İstiklal Caddesi’nde aileleriyle birlikte yürüyebiliyor. Bir otel havzası haline gelen Talimhane’de 13 bin yatağımız bulunuyor. Burada turistlere ev sahipliği yapıyoruz. Tarlabaşı, büyük bir gayretle başlattığımız Tarlabaşı projesiyle gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Namlıhane ise İstiklal’in nefes aldığı bir kapı olarak açılmak üzere. Biz hem kültür endüstrisinin hem de turizmin merkezi olmaya karar vermiştik. Çünkü böyle limanlar bu yapı stoğunu ancak böyle koruyabilir.” Beyoğlu’daki yapılanmanın hem fiziksel hem de ekonomik açıdan zararsız olduğunu kaydeden GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin ise, Beyoğlu’ndaki kentsel dönüşümün yüksel yerleşimler arasında yer aldığını söyledi. \'TÜRKİYE\'NİN VE YATIRIMIN GÖZBEBEĞİ BEYOĞLU\' PANELİ Açılış konuşmaları sonrasında Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Nef Kurucusu Erden Timur, Esta Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek ve Demsa Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan\'ın katılımıyla gerçekleştirilen \"Türkiye\'nin ve Yatırımın Gözbebeği Beyoğlu\" isimli panelin moderatörlüğünü Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Vahap Munyar yaptı. Konuşmacılar Beyoğlu\'nun gelişimi, kültür, sanat, turizm renovasyon, resterasyon, işlevlendirme, kentsel Dönüşüm, yenilenme ve imar anlayışı yatırım, iş ve istihdam fırsatları veriler ışığında değerlendirildi. BEYOĞLU BÜYÜK DÖNÜŞÜM BULUŞMASI Tarlabaşı, Okmeydanı, Piyalepaşa, Örnektepe, Galataport ve Haliçport gibi ulusal ölçekteki projelerin \"İçinde Olmaya Değer” sloganıyla görücüye çıktığı panelde 13 yılda Beyoğlu\'nun yaşadığı büyük değişimlerden bahsedildi. Programda 5 bin 737 Restorasyon ve Renovasyon Projesini gerçekleştiren şehircilik anlayışı; 6 bin yatak kapasitesini 46 bin yatağa çıkaran turizm yaklaşımı, 10 bine yakın yeni işletme ve 134 bin yeni istihdam kodları aktarıldı. Beyoğlu\'nun bugünü, geleceği ve sunduğu fırsatların ele alınacağı etkinlik 2 Aralık tarihinde sona erecek.